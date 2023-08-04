 

Бизнес предложил правительству Москвы провести программу “Миллион призов” на осенних выборах

04.08.2023, 14:46, Новости дня
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Проведение программы в 2023 году стало главной темой пресс-конференции руководства Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и представителей столичного бизнеса. В мероприятии участвовали президент МТПП Владимир Платонов, совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, исполнительный директор благотворительной организации “Справедливая помощь Доктора Лизы” Ольга Рустамова и PR-директор сети “Детский мир” Наталья Рычкова.

Глава МТПП отметил, что с весны прошлого года московская экономика оказалась под беспрецедентным санкционным давлением. Благодаря работе бизнес-сообщества и столичного правительства критический период пройден без ощутимых потерь, подчеркнул Платонов.

“В МТПП регулярно обращаются представители бизнеса и выражают желание стать партнерами программы. Они видят в этом возможность привлечь новых клиентов, повысить спрос на продукцию, получить дополнительную рекламу и, конечно, принять участие в масштабном общественно полезном проекте”, – сказал президент МТПП.

Алексей Васильчук назвал “Миллион призов” своеобразной витриной товаров и услуг. Программа хорошо зарекомендовала себя в предыдущие годы и помогла столичным предпринимателям привлекать новых клиентов, рассказал бизнесмен.

Ольга Рустамова обратила внимание, что в 2023 году победители смогут потратить призовые баллы на поддержку участников спецоперации и жителей новых регионов. Она отметила, что “Миллион призов” помогает москвичам проявить свою гражданскую позицию.

Президент МТПП уточнил, что в сентябре прошлого года в программе “Миллион призов” участвовали около двух миллионов человек. Победителями стали 600 тысяч человек.

Программа “Миллион призов” проводилась семь раз с 2020 года. За несколько лет участниками стали около 10 миллионов москвичей, проголосовавших на выборах онлайн. Ценные призы получили миллионы жителей столицы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.


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