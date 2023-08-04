В РФ нашли новый способ выявления дефицита йода
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Научные сотрудники Тюменского государственного университета создали универсальный маркер, с помощью которого появилась возможность определять недостаток йода в женском организме. Результатами научной работы на эту тему специалисты поделились в журнале “Проблемы эндокринологии”.
Не секрет, что болезни щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают второе место после сахарного диабета, причем у детей до 80 процентов из них вызваны хроническим дефицитом йода.
Для новой технологии выявления йододефицита исследователи взяли за основу показатель уровня неонатального тиреотропного гормона, который характеризует работу щитовидной железы.
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