В РФ нашли новый способ выявления дефицита йода

Научные сотрудники Тюменского государственного университета создали универсальный маркер, с помощью которого появилась возможность определять недостаток йода в женском организме. Результатами научной работы на эту тему специалисты поделились в журнале “Проблемы эндокринологии”.

Не секрет, что болезни щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают второе место после сахарного диабета, причем у детей до 80 процентов из них вызваны хроническим дефицитом йода.

Для новой технологии выявления йододефицита исследователи взяли за основу показатель уровня неонатального тиреотропного гормона, который характеризует работу щитовидной железы.