 

Блинкен – США «продолжат содействовать» российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

04.08.2023, 14:35, Новости дня
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В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «продолжит» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернётся в зерновую сделку, пишет Reuters. Блинкен отметил, что в рамках сделки Соединённые Штаты «предпринимали шаги для устранения» проблем с транспортировкой и страхованием российского зерна.


АР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «продолжит делать всё необходимое», чтобы обеспечить РФ возможность свободного экспорта продовольствия, если Москва вернётся в зерновую сделку, пишет Reuters.

«В случае возвращения к соглашению мы, конечно, продолжим делать всё необходимое для того, чтобы все могли свободно и безопасно экспортировать своё продовольствие и продукты питания, в том числе Россия», — отметил Блинкен журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого проблеме отсутствия продовольственной безопасности в результате конфликтов. По словам госсекретаря, Вашингтон стремится к тому, чтобы продовольствие всегда было на мировых рынках и чтобы «все выиграли от снижения цен».

Как отмечает агентство, представители множества стран, участвовавших в заседании, выразили разочарование тем, что РФ решила выйти из сделки и призвали страну пересмотреть своё решение.

При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что готовы вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена согласованная и касающаяся РФ часть черноморских договорённостей. В четверг в ходе заседания Совета Безопасности об этом сообщил и заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он обвинил западные страны в «высокомерном нежелании» выполнить часть сделки, касающуюся России.

«Западным странам необходимо сосредоточиться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны», — отметил Полянский, добавив, что РФ занимает большую долю мирового рынка пшеницы, чем Украина, и является одним из основных экспортёров удобрений.

В свою очередь, Блинкен сообщил журналистам, что экспорт продовольствия из РФ превысил уровень, существовавший до начала российской спецоперации на Украине. «В то же время если и возникали какие-либо проблемы с транспортировкой и страхованием, то в процессе реализации Черноморской зерновой инициативы мы предпринимали шаги для их решения и устранения», — заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, Вашингтон заверял банки в том, что «эти операции можно проводить и что они не нарушат санкции». Как пишет Reuters, американский банк JPMorgan обработал некоторые платежи по экспорту российского зерна, получив подобные заверения из Вашингтона.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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