Фиолетовый придает элегантности, а черный выделяет морщины: какие цвета одежды старят, а какие – омолаживают

Эксперты утверждают, что в зависимости от цвета одежды можно прибавлять или убавлять себе годы. Цвет вашей одежды отражает определенный свет на вашем лице и влияет на то, как вы выглядите. Поэтому, когда дело доходит до выбора правильных цветов одежды, важно не только следовать последним тенденциям моды, но и учитывать как они могут повлиять на внешность.

Цвета способны влиять на то, как мы видим себя и как нас воспринимают другие. В этом смысле важно знать тона, способные добавить образу лет и те, которые, наоборот, придадут более молодой и сияющий вид. В сегодняшней статье мы более подробно остановимся на этих вопросах.

Какие цвета омолаживают

Эксперты утверждают, что следующие цвета определенно вас омолодят:

Белый. Это настоящая квинтэссенция нейтрального цвета, обладающего огромной силой освещать лицо и, между прочим, сбрасывать с нас несколько лет. Это основа, обеспечивающая свет и, следовательно, устраняющая непрозрачность кожи. Красный. Это смелый, сильный и женственный цвет, который также оказывает омолаживающее действие на внешний вид. Красный не только придаст вашему образу привлекательный вариант, но и подарит вам молодость, особенно если говорить о тотальном красном виде. Фуксия. Имеет красную основу с более женственным оттенком. Но дамам с теплым оттенком кожи, волос и глаз он не подходит. Пурпурный. Это яркий тон, передающий свежесть и молодость с очень элегантным оттенком. Это цвет, который, в дополнение к юной искре, придаст вам больший шик. Он идеально подходит, если сочетать его с темными тонами. Бирюзовый. Это еще один из тех цветов, которые излучают свет, освещающий кожу и уменьшающий возраст лица. Вы можете выбрать больше зеленого или синего в зависимости от того, склонны ли ваша кожа, глаза и волосы к теплым или холодным оттенкам.

Какие цвета старят

Есть ряд цветов и тонов, которые, наоборот, могут состарить вашу внешность. Среди них, без сомнения, больше всего старит черный, поскольку он больше всего отмечает признаки возраста. За ним следует темно-синий, очень похожий по внешнему виду и эффекту, а также зеленый хаки – приглушенный оттенок, придающий коже землистый оттенок.

Далее расскажем о них более подробно.

Черный

Несомненно, в первую очередь следует выделить черный цвет. Если расположить его близко к лицу, он выделит все мимические морщины и темные круги под глазами, что только добавит нам несколько лет. Если вы не хотите от него отказываться, идеальной стратегией будет сочетать его с его противоположностью, т.е. с белым цветом.

Темно-синий

Темно-синий, имеющие высокий процент черного, будет оказывать такое же негативное влияние на внешний вид кожи, как и черный. Вот почему он добавляет годы нашей внешности.

Пастельные оттенки

Это цвета, которые, на первый взгляд, “подслащивают” образ и добавляют нежности. Однако, если вы выберите эти оттенки, не всегда сможете омолодиться. Гораздо чаще они подчеркивают ощущение увядающего внешнего вида.

Хаки

Этот оттенок зеленого, по словам экспертов, сильно подчеркивает морщины. Кроме того, он делает черты лица жестче, выделяет темные круги под глазами и лишает кожу жизни, обнажая ее болезненную версию.

Неоновые оттенки

Различные виды флуоресцентных оттенков делают кожу более зрелой и желтоватой. Поэтому лучше не использовать их вблизи лица, ведь они чрезмерно старят внешний вид.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, какие именно оттенки добавляют вам молодости, а какие, наоборот, старят. Мнение экспертов, представленное в сегодняшней статье, обязательно следует учитывать при подборе гардероба. Если вы сомневаетесь в собственных усилиях, не лишним будет обратиться за профессиональной помощью к стилистам. Они смогут подобрать образы, подходящие именно вам.