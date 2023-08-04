Желейные губы. Как повторить дома трендовый макияж лета

Влажные глянцевые губы – один из наиболее ярких трендов летнего сезона. Желейный макияж впервые появился в Азии и быстро покорил весь мир. Сочные губы насыщенных оттенков действительно внешне напоминают ягодное желе.

Повторить такой макияж можно в домашних условиях. Для этого потребуется всего лишь два средства – тинт для губ и блеск. Но прежде нужно подготовить губы к этой процедуре.

С чего начать

Любой макияж губ начинается с их увлажнения. Этот этап нельзя пропускать, иначе нанесенные средства могут скататься, а губы – потрескаться. Если губы шелушатся, понадобится специальный скраб, после применения которого нужно сделать маску или нанести бальзам, чтобы кожа напиталась влагой. Подержать бальзам около 25 минут, затем удалить его остатки и приступить к макияжу.

Можно предварительно нанести на губы консилер или основу для макияжа, чтобы усилить оттенок тинта. Но это необязательно – все будет зависеть от яркости пигмента и желаемого эффекта.

Тинт

В качестве цветной основы лучше всего подходит тинт, который позволяет создавать самые разные виды макияжа. Наиболее эффектно выглядят желейные губы ярких оттенков – винных или ягодных.

Для создания макияжа подойдет как жидкий или кремообразный тинт, так и средство в виде пленки. Тинт-пленку обычно используют для получения плотного равномерного покрытия.

При нанесении тинта рекомендуется делать акцент на центре губ. Чтобы макияж получился более ярким, следует наложить несколько слоев средства.

Тинт можно заменить матовой помадой, которую нужно хорошо растушевать, или карандашом для губ. перед нанесением блеска помаде нужно дать время застыть.

Блеск для губ

Это самая важная составляющая макияжа, благодаря которой губы приобретают желейный вид. Подойдет не любой блеск – обычный жидкий быстро начнет течь и размазываться. Для желейного макияжа рекомендуется выбирать густой прозрачный блеск для губ, который зафиксируется на губах. Желательно отказаться от средств с липкой текстурой – с ними будет некомфортно из-за тяжести и прилипания волос.

В блески для губ добавляют загуститель, чтобы они не растекались. Часто используют полибутен, но он как раз и дает липкость, поэтому стоит отдавать предпочтение средствам с воском, гиалуроновой кислотой, маслом, витамином Е.

Нанесение макияжа

На подготовленные губы нанести тинт и равномерно распределить его по всей поверхности пальцем. Подождать несколько минут, чтобы средство застыло и хорошо зафиксировалось на губах.

Затем наложить глянцевый прозрачный блеск для губ толстым слоем.

Если планируется использовать макияж в повседневной жизни, следует всегда носить с собой блеск для губ, чтобы периодически обновлять его.