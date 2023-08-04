Скандалы: Не в бровь, а в глаз
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Проект Worldсoin скупает биометрические данные за криптовалюту
После громкого успеха ChatGPT глава Open AI Сэм Альтман презентовал миру новый проект — Worldсoin. Это крипто-инструмент для идентификации личности. Пока восхищенные пользователи встают в многометровые очереди для «сдачи» сетчатки глаза, эксперты находят все больше рисков в новом продукте. О проблемах проекта заявил и основатель Ethereum Виталик Бутерин.
Worldсoin разработали как платформу для цифровой идентификации, которая умеет отличать реальных людей от ботов или алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Проект включает в себя три подпроекта — идентификатор World ID, приложение для покупки цифровых активов World App и одноименную криптовалюту Worldсoin (WLD).
Концепция проекта проста: отличить человека от искусственно сгенерированного образа становится все сложнее, а Worldсoin предлагает «подтвердить человечность людей» (proof of personhood). Человек проводит сканирование радужной оболочки глаза специальным биометрическим устройством — Орб (orb; сфера), и после этого получает своего рода цифровой паспорт, в котором вместо фото будут данные его роговицы.
Пользователь может «предъявлять» свой цифровой паспорт его каждый раз при входе в сеть — для идентификации требуется просто посмотреть на сканер. После чего криптографическое приложение World App сверит новую информацию с изнанчальным «паспортом» и подтвердит идентифицикацию.
Таким образом World App превращается в хранилище множества цифровых паспортов и одновременно платформу для операций с криптовалютами, в том числе с BTC, Ethereum и USDC. Есть у проекта и собственные виртуальные деньги — токен WLD. Их раздают для привлечения аудитории: каждому новому участнику положено 25 токенов WLD (суммарно $59,25 на момент публикации).
Как утверждают разработчики, коды хранятся децентрализовано, поэтому их нельзя дублировать или подделать. Это, в теории, дает удобный инструмент для верификации пользователя в любом стороннем приложении, так как исключает появление ложных идентификаторов (повторить рисунок сетчатки глаза невозможно) или мошенничество с аккаунтами пользователя в интернете.
Проект пока находится в стадии бета-тестирования. Разработкой Орбов, самого протокола и World App занимается компания Tools for Humanity (TFH), которую создали CEO OpenAI Сэм Альтман и Алекс Блания, сегодня он гендиректор TFH. В будущем TFH передаст права на бренд Worldсoin и связанные с ним технологии некоммерческой Worldсoin Foundation, зарегистрированной на Каймановых островах и имеющей филиал на Британских Виргинских островах.
Регулируемая цена
Криптосообщество встретило Worldсoin с восхищением, в том числе и потому что за ним стоит фигура Альтмана, технологического новатора. Однако громче восторгающейся толпы только толпа критиков. Они осуждают WLD за большую разницу между актуальной рыночной капитализацией в $240 млн и той капитализацией протокола (FDV), которую команда рассчитывает достичь реализовав все, даже еще невыпущенные токены, в $22,2 млрд. Это может говорить о раздутой стоимости проекта, которая подкрепляется только надеждами инвесторов.
На манипуляции, по мнению ряда экспертов, указывает и распределение токенов. Изначально маркет-мейкеры (дилеры, которые занимаются организацией продаж) и команда разработчиков должны были получить по 20% WLD, однако позже долю и тех, и других увеличили до 25%. «Объясняется это тем, что разработка и запуск оказались более сложными и дорогостоящими, чем предполагалось изначально. Это изменение перенаправляет более дешевые токены в сторону команды проекта и инвесторов, а не сообщества», — уточняет в разговоре с «Компанией» исполнительный директор биржи криптодеривативов Bitget Грейси Чен.
При этом маркет-мейкерам Worldсoin предоставила трехмесячный кредит на 100 млн WLD. По истечению срока они должны погасить кредит или выкупить токены по фиксированной формуле: $2,00 + (0,04 * X), где X — число купленных ими токенов, разделенное на 1 млн. И это условие позволяет закрепить курс WLD на уровне $2 и выше, что «приводит к краткосрочному ценовому давлению», добавила эксперт. Иными словами, цена токенов определяется не спросом, а зависит от решения маркет-мейкеров.
Между тем внимательно изучить токеномику проекта смогут далеко не все. Например, жители России, Великобритании, США и некоторых стран Евросоюза при заходе на страницу с whitepaper видят сообщение: «Контент не доступен в вашем регионе». И это вызывает обеспокоенность у индустрии. В частности, CEO CryptoQuant Ки Ён Джу сомневается, что сейчас вообще имеет смысл создавать новую криптовалюту для замены биткоина, и критикует не совсем внятную токеномику Worldсoin. В дополнение он назвал проект мошенничеством, а блокчейн-расследователь под ником @zachxbt и вовсе углядел сетевой маркетинг в методах продвижения Worldсoin.
Бизнес на роговице
Между тем жители Кении сделали целый бизнес на сетчатке своих глаз. По данным Nation Africa, сотни молодых кенийцев с 5:00 утра стоят в очередях за «бесплатными деньгами» от Worldсoin, поскольку почти $60 — это большие деньги для местного населения. Причем не все сканируют сетчатку для собственной идентификации — некоторые продают сканы за $30 пользователям из Китая, у которых нет доступа к новому проекту Альтмана. По словам китайского журналиста Колина Ву, на пике организаторы схемы зарабатывали до $3 тыс.
В Worldсoin уточняют, что инцидент ограничивается «несколькими сотнями случаев». Как бы то ни было, власти Кении приостановили работу проекта в стране и начали расследование законности действий Worldсoin.
Серьезные подозрения вызывает и находка блокчейн-расследователя @zachxbt. Он обнаружил заархивированную версию твита от соучредителя Worldсoin Макса Новендстерна, в котором тот хвастался, что проект «активно продвигается детьми в Кении и Чили», и через схему удалось привлечь около 150 тыс. новых пользователей.
Новендстерн опубликовал твит еще в октябре 2021 года. Неизвестно, когда именно он его удалил, но топ-менеджер до сих пор пытается убедить сообщество в отсутствии подтекста о рабском труде. В ответ на расследование Новендстерна предприниматель заявил, что сообщение написал его друг из Ганы. Криптосообщество считает, что это «ложь уровня семилетнего ребенка», поскольку об эксплуатации труда в Worldсoin в апреле 2022 года писал журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review.
«Отдать» в распоряжение Worldсoin сетчатку глаза по тем или иным причинам не смогли многие энтузиасты. В качестве альтернативы экосистема Optimism разработала ограниченную NFT (1,6 млн штук). Однако NFT не получили привязку к WLD, что вызвало недовольство у сообщества, отмечает Грейси Чен.
Те, кто все же захотел получить «бесплатные деньги» теперь задаются вопросом о конфиденциальности. Страх инвесторов усиливают и заявления криптоавторитетов, таких как основатель Ethereum Виталик Бутерин. Он выделил четыре риска проекта Worldсoin:
- Утрата конфиденциальности
- Сложность привлечения аудитории. Не все пользователи могут получить физический доступ к Worldсoin, что ограничивает охват проекта. Однако разработчики заявляли, что номер телефона может быть альтернативой биометрии, напоминает Бутерин.
- Излишняя централизация. По словам основателя Ethereum, целостность конструкции «орба» неизвестна, но даже при децентрализованном ПО есть возможность внедрить бэкдор для создания поддельных человеческих удостоверений.
- Проблемы с безопасностью. В этом пункте Бутерин объединил возможный взлом телефона, принуждение к сканированию радужной оболочки глаза для кого-то другого, продажа или аренда World ID и другие факторы. Он добавил, что для устранения этих рисков «не существует идеальной формы подтверждения личности».
На ранних этапах проекта среди источников финансирования фигурировал основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, что также добавляет скептикам пессимизма.
Массовые очереди на сдачу биометрии для проекта привлекли внимание властей во многих странах. Великобритания уже начала изучать процесс верификации пользователей. Усомнились в законности сбора биометрии во Франции и Германии. «Эти технологии не проанализированы должным образом для использования по заявленному сценарию — обработки данных в рамках передачи финансовой информации», — пояснил председатель Баварского государственного управления по надзору за защитой данных Майкл Уилла.
Учитывая возможные проблемы, Worldсoin может столкнуться с трудностями по привлечению аудитории и инвесторов, если не произойдет существенных изменений, отмечает Чен. Она рекомендовала криптоинвесторам, рассматривающим краткосрочные сделки с токеном, внимательно изучить все ключевые факторы и не принимать импульсивных решений. «Путь Worldсoin к поддержанию своей стоимости требует тщательной проработки вопросов токеномики и вовлечения сообщества. По мере развития рынка инвесторам следует сохранять бдительность и оценивать развитие проекта и партнерские отношения», — отметила она.
Далеко не все инновационные технологии были сразу приняты обществом. Множеству из них пришлось исправить большое число ошибок, прежде чем полноценно интегрироваться в жизнь людей. И только время может показать, насколько Worldсoin действительно революционен — не только в контексте нового функционала, но и в плане безопасности.
Алина Чупанова
Оригинал материала: “Компания”
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