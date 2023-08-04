Скандалы: Не в бровь, а в глаз

Проект Worldсoin скупает биометрические данные за криптовалюту

После громкого успеха ChatGPT глава Open AI Сэм Альтман презентовал миру новый проект — Worldсoin. Это крипто-инструмент для идентификации личности. Пока восхищенные пользователи встают в многометровые очереди для «сдачи» сетчатки глаза, эксперты находят все больше рисков в новом продукте. О проблемах проекта заявил и основатель Ethereum Виталик Бутерин.

Worldсoin разработали как платформу для цифровой идентификации, которая умеет отличать реальных людей от ботов или алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Проект включает в себя три подпроекта — идентификатор World ID, приложение для покупки цифровых активов World App и одноименную криптовалюту Worldсoin (WLD).

Концепция проекта проста: отличить человека от искусственно сгенерированного образа становится все сложнее, а Worldсoin предлагает «подтвердить человечность людей» (proof of personhood). Человек проводит сканирование радужной оболочки глаза специальным биометрическим устройством — Орб (orb; сфера), и после этого получает своего рода цифровой паспорт, в котором вместо фото будут данные его роговицы.

Пользователь может «предъявлять» свой цифровой паспорт его каждый раз при входе в сеть — для идентификации требуется просто посмотреть на сканер. После чего криптографическое приложение World App сверит новую информацию с изнанчальным «паспортом» и подтвердит идентифицикацию.

Таким образом World App превращается в хранилище множества цифровых паспортов и одновременно платформу для операций с криптовалютами, в том числе с BTC, Ethereum и USDC. Есть у проекта и собственные виртуальные деньги — токен WLD. Их раздают для привлечения аудитории: каждому новому участнику положено 25 токенов WLD (суммарно $59,25 на момент публикации).

Как утверждают разработчики, коды хранятся децентрализовано, поэтому их нельзя дублировать или подделать. Это, в теории, дает удобный инструмент для верификации пользователя в любом стороннем приложении, так как исключает появление ложных идентификаторов (повторить рисунок сетчатки глаза невозможно) или мошенничество с аккаунтами пользователя в интернете.

Проект пока находится в стадии бета-тестирования. Разработкой Орбов, самого протокола и World App занимается компания Tools for Humanity (TFH), которую создали CEO OpenAI Сэм Альтман и Алекс Блания, сегодня он гендиректор TFH. В будущем TFH передаст права на бренд Worldсoin и связанные с ним технологии некоммерческой Worldсoin Foundation, зарегистрированной на Каймановых островах и имеющей филиал на Британских Виргинских островах.

Регулируемая цена

Криптосообщество встретило Worldсoin с восхищением, в том числе и потому что за ним стоит фигура Альтмана, технологического новатора. Однако громче восторгающейся толпы только толпа критиков. Они осуждают WLD за большую разницу между актуальной рыночной капитализацией в $240 млн и той капитализацией протокола (FDV), которую команда рассчитывает достичь реализовав все, даже еще невыпущенные токены, в $22,2 млрд. Это может говорить о раздутой стоимости проекта, которая подкрепляется только надеждами инвесторов.

На манипуляции, по мнению ряда экспертов, указывает и распределение токенов. Изначально маркет-мейкеры (дилеры, которые занимаются организацией продаж) и команда разработчиков должны были получить по 20% WLD, однако позже долю и тех, и других увеличили до 25%. «Объясняется это тем, что разработка и запуск оказались более сложными и дорогостоящими, чем предполагалось изначально. Это изменение перенаправляет более дешевые токены в сторону команды проекта и инвесторов, а не сообщества», — уточняет в разговоре с «Компанией» исполнительный директор биржи криптодеривативов Bitget Грейси Чен.

При этом маркет-мейкерам Worldсoin предоставила трехмесячный кредит на 100 млн WLD. По истечению срока они должны погасить кредит или выкупить токены по фиксированной формуле: $2,00 + (0,04 * X), где X — число купленных ими токенов, разделенное на 1 млн. И это условие позволяет закрепить курс WLD на уровне $2 и выше, что «приводит к краткосрочному ценовому давлению», добавила эксперт. Иными словами, цена токенов определяется не спросом, а зависит от решения маркет-мейкеров.

Между тем внимательно изучить токеномику проекта смогут далеко не все. Например, жители России, Великобритании, США и некоторых стран Евросоюза при заходе на страницу с whitepaper видят сообщение: «Контент не доступен в вашем регионе». И это вызывает обеспокоенность у индустрии. В частности, CEO CryptoQuant Ки Ён Джу сомневается, что сейчас вообще имеет смысл создавать новую криптовалюту для замены биткоина, и критикует не совсем внятную токеномику Worldсoin. В дополнение он назвал проект мошенничеством, а блокчейн-расследователь под ником @zachxbt и вовсе углядел сетевой маркетинг в методах продвижения Worldсoin.

Бизнес на роговице

Между тем жители Кении сделали целый бизнес на сетчатке своих глаз. По данным Nation Africa, сотни молодых кенийцев с 5:00 утра стоят в очередях за «бесплатными деньгами» от Worldсoin, поскольку почти $60 — это большие деньги для местного населения. Причем не все сканируют сетчатку для собственной идентификации — некоторые продают сканы за $30 пользователям из Китая, у которых нет доступа к новому проекту Альтмана. По словам китайского журналиста Колина Ву, на пике организаторы схемы зарабатывали до $3 тыс.

В Worldсoin уточняют, что инцидент ограничивается «несколькими сотнями случаев». Как бы то ни было, власти Кении приостановили работу проекта в стране и начали расследование законности действий Worldсoin.

Серьезные подозрения вызывает и находка блокчейн-расследователя @zachxbt. Он обнаружил заархивированную версию твита от соучредителя Worldсoin Макса Новендстерна, в котором тот хвастался, что проект «активно продвигается детьми в Кении и Чили», и через схему удалось привлечь около 150 тыс. новых пользователей.

Новендстерн опубликовал твит еще в октябре 2021 года. Неизвестно, когда именно он его удалил, но топ-менеджер до сих пор пытается убедить сообщество в отсутствии подтекста о рабском труде. В ответ на расследование Новендстерна предприниматель заявил, что сообщение написал его друг из Ганы. Криптосообщество считает, что это «ложь уровня семилетнего ребенка», поскольку об эксплуатации труда в Worldсoin в апреле 2022 года писал журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review.

«Отдать» в распоряжение Worldсoin сетчатку глаза по тем или иным причинам не смогли многие энтузиасты. В качестве альтернативы экосистема Optimism разработала ограниченную NFT (1,6 млн штук). Однако NFT не получили привязку к WLD, что вызвало недовольство у сообщества, отмечает Грейси Чен.

Те, кто все же захотел получить «бесплатные деньги» теперь задаются вопросом о конфиденциальности. Страх инвесторов усиливают и заявления криптоавторитетов, таких как основатель Ethereum Виталик Бутерин. Он выделил четыре риска проекта Worldсoin:

Утрата конфиденциальности

Сложность привлечения аудитории. Не все пользователи могут получить физический доступ к Worldсoin, что ограничивает охват проекта. Однако разработчики заявляли, что номер телефона может быть альтернативой биометрии, напоминает Бутерин.

Излишняя централизация. По словам основателя Ethereum, целостность конструкции «орба» неизвестна, но даже при децентрализованном ПО есть возможность внедрить бэкдор для создания поддельных человеческих удостоверений.

Проблемы с безопасностью. В этом пункте Бутерин объединил возможный взлом телефона, принуждение к сканированию радужной оболочки глаза для кого-то другого, продажа или аренда World ID и другие факторы. Он добавил, что для устранения этих рисков «не существует идеальной формы подтверждения личности».

На ранних этапах проекта среди источников финансирования фигурировал основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, что также добавляет скептикам пессимизма.

Массовые очереди на сдачу биометрии для проекта привлекли внимание властей во многих странах. Великобритания уже начала изучать процесс верификации пользователей. Усомнились в законности сбора биометрии во Франции и Германии. «Эти технологии не проанализированы должным образом для использования по заявленному сценарию — обработки данных в рамках передачи финансовой информации», — пояснил председатель Баварского государственного управления по надзору за защитой данных Майкл Уилла.

Учитывая возможные проблемы, Worldсoin может столкнуться с трудностями по привлечению аудитории и инвесторов, если не произойдет существенных изменений, отмечает Чен. Она рекомендовала криптоинвесторам, рассматривающим краткосрочные сделки с токеном, внимательно изучить все ключевые факторы и не принимать импульсивных решений. «Путь Worldсoin к поддержанию своей стоимости требует тщательной проработки вопросов токеномики и вовлечения сообщества. По мере развития рынка инвесторам следует сохранять бдительность и оценивать развитие проекта и партнерские отношения», — отметила она.

Далеко не все инновационные технологии были сразу приняты обществом. Множеству из них пришлось исправить большое число ошибок, прежде чем полноценно интегрироваться в жизнь людей. И только время может показать, насколько Worldсoin действительно революционен — не только в контексте нового функционала, но и в плане безопасности.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”