 

Xiaomi представил 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100 за 230 тысяч рублей

04.08.2023, 13:43, Разное
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Компания Xiaomi официально анонсировала свой новейший продукт – 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100, который уже доступен для приобретения на платформе JD. Этот телевизор порадует пользователей высоким качеством изображения и звука, при этом его стоимость остается довольно низкой – всего 18 тысяч юаней, что эквивалентно около 234,7 тысяч рублей по текущему курсу.

Компания Xiaomi официально анонсировала свой новейший продукт – 100-дюймовый телевизор Mi TV S Pro 100, который уже доступен для приобретения на платформе JD. Этот телевизор порадует пользователей высоким качеством изображения и звука, при этом его стоимость остается довольно низкой – всего 18 тысяч юаней, что эквивалентно около 234,7 тысяч рублей по текущему курсу.

Mi TV S Pro 100 оборудован 4К-экраном диагональю 100 дюймов, имеющим 384 зоны локального затемнения и частоту 144 Гц. Заявленная яркость экрана достигает 1000 нит, что обеспечивает яркие и четкие изображения. Отмечается, что телевизор поддерживает форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, что позволит наслаждаться плавными и качественными визуальными эффектами во время просмотра или видеоигр.

За производительность устройства отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A73 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Mi TV S Pro 100 также оснащен модулем Wi-Fi 6 и различными портами, включая HDMI 2.1 и 2.0, а также USB 2.0 и 3.0, что позволяет подключать различные внешние устройства для максимального комфорта и удовлетворения потребностей пользователей.

К сожалению, на данный момент Xiaomi Mi TV S Pro 100 доступен только для покупки на территории Китая, и информации о его появлении за пределами этой страны нет.


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