Илон Маск продал коллекторам долги Украины за использование Starlink

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в своём X (Twitter) сообщение, что больше не готов «заниматься выбиванием долгов», которые Украина накопила за полтора года использования спутниковой системы Starlink.

Теперь урегулировать вопрос с долгом Киева, который к концу июля составил 500 миллионов долларов, предстоит коллекторскому агентству.

– Больше никаких дел с украинцами напрямую я вести не буду, они оказались людьми без чести и совести. Но по счетам им заплатить придётся, теперь этим вопросом займутся профессионалы, – написал миллиардер.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев имеет «невыполненные финансовые обязательства за Starlink» и пожаловался, что ему уже несколько раз звонили коллекторы.

– Да, меня и коллег сегодня уже беспокоили какие-то люди по этому вопросу, говорили про штрафы и обещали прислать выездную группу. Будем решать вопрос, угроз мы не потерпим, – рассказал Подоляк журналистам.

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