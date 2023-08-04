Скандалы: Рыболов в сетях

Рыболовная империя сбежавшего из России Дмитрия Дремлюги может быть сведена на «нет»

Передел в рыбодобывающей отрасли страны стал назревать ещё до 2020 года, когда Правительство начало готовить законопроект, который грозил масштабным перераспределением квот на добычу. Рыбодобывающий сектор залихорадило, вплоть до судебных исков и банкротств крупных игроков рынка.

«Версия» не первый год следит за проблемой.

Не так давно стало известно, что Генпрокуратура России намерена конфисковать имущество у приморского олигарха Дмитрия Дремлюги. Надзорное ведомство подало иск против фактического хозяина «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Приморья, требуя взыскать больше 4 млрд рублей и обратить в доход государства 198 объектов недвижимости во Владивостоке и Хасанском районе.

Иск подан Генпрокуратурой во Фрунзенский райсуд Владивостока. Помимо Дремлюги, ответчиками по иску выступают его дочь Алена Дремлюга, Татьяна Жукова, нынешний учредитель ООО «Зарубинская база флота», и Константин Землянов, владелец ООО «Тайфун». По версии надзорного ведомства, фигуранты иска производили добычу рыбы и краба незаконно. В результате государству был нанесен ущерб в размере 4,3 млрд руб.

В общей сложности речь идёт об изъятии в пользу государства 229 объектов рыбной империи Дремлюги, 198 из которых – это различные земельные участки, здания и нежилые помещения. Сюда же входят офисы «Дальморепродукта» во Владивостоке и «Зарубинской базы флота» в Хасанском районе. Кроме того, ответчики могут лишиться и всех маломерных и рыбодобывающих судов.

О судьбе некогда крупных рыбодобывающих компаний несколько позже. Посмотрим, как всё начиналось.

Зять кому надо зять

Свой рыбный бизнес Дмитрий Дремлюга начинал в 1997 году не один, а вместе с сыном не кого-нибудь, а высокопоставленного руководителя одной из сильнейших силовых структур страны. Более того, будущий олигарх был женат на дочери покровителя. Возможно, что такое родство послужило толчком, и буквально с первых же шагов бизнес круто пошёл вверх, превращаясь в рыбную империю.

Если верить сообщениям с форума официального сайта Россельхознадзора, «движение вверх» проводилось зачастую не совсем законными методами, а приобретение компаний – по ценам далеко не рыночным. Но так или иначе, вскоре Дмитрий Дремлюга становится владельцем «Дальзавода». Но ненадолго. Счётная палата России обнаружила факты «нецелевого использования средств» ОАО «Дальзавод», и с предприятием бизнесмену пришлось расстаться. Господин Дремлюга не очень расстроился, поскольку заработать свои миллионы уже успел.

Тем более, что уже был готов план по покупке обанкротившейся к тому времени рыбодобывающей компании «Дальморепродукт». Мы не станем вдаваться в неподтверждённую официальными источниками конкретику. Но по факту, к своему исчезновению из страны, Дмитрий Дремлюга владел компаниями: АО «Дальморепродукт», ООО «Атлантика», ООО «Зарубинская база флота», ООО «Инсайт», ООО «Хасанрыба», ООО «Краб ДВ», ООО «Тайфун», ООО «Акваресурс-ДВ».

При этом продвижение бизнеса сопровождалось многочисленными судебными процессами, но, видимо, покровительство тестя позволяло Дремлюге выходить сухим из воды. Но после смерти покровителя в 2010 году всё изменилось, и рыбный олигарх в этом же году поспешил покинуть Россию, убегая сразу от нескольких возбуждённых в его отношении уголовных дел. Спустя некоторое время после побега за границу, господин Дремлюга решил перевести свои активы под контроль российских структур, предчувствуя дальнейшие судебные иски. Так и произошло. С 2016 года по инициативе уже якобы российских управляющих компаниями Дремлюги начались арбитражи.

Бурлящая вода

Страсти кипели и кипят не только вокруг рыбодобывающих компаний Дмитрия Дремлюги.

С 2018 года судятся бывшие партнёры группы «Норебо» Виталий Орлов и Александр Тугушев. Последний подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса, обвинив бывшего партнера в том, что он обманным путем завладел его долей в бизнесе, который сейчас стоит полтора миллиарда долларов.

Виталию Орлову принадлежит рыболовецкий бизнес: ключевая компания «Норебо-холдинга» – «Карат» – на тот момент производил 11% всей рыбной продукции в нашей стране, 60% улова экспортировалось в другие страны. Интересно, что выпускник мурманской мореходки в достаточно короткие сроки стал фактически «морским царем». Подробнее об этом ранее писала «Версия».

Прибыльность рыбного бизнеса привлекает даже экс-чиновников. Недавно «Версия» рассказывала, как компания, близкая к семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, выкупила у бывшего владельца камчатскую рыбодобывающую компанию «Витязь-Авто». Это одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Камчатского края. Компания в основном занимается выловом нерки. Попутно из «красных» добывает горбушу, из других видов рыбы – минтай, навагу, камбалу, сельдь. В 2018 году «Витязь-авто» в рамках программы инвестиционных квот построила завод по производству филе и фарша из минтая.

На днях на наших страницах также вышел материал, как «Сбербанк» пытается обанкротить одну из главных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний Камчатки – завод «Сокра». Целью банкротства может быть получение контроля над дальневосточным предприятием.

Это лишь малая часть из того, что происходит в рыбодобывающей отрасли страны.

Иностранный гражданин

Но вернёмся к Дмитрию Дремлюге. В начале 2016 года «Дальморепродукт» (ДМП) не сразу допустили к промыслу минтая в Охотском море. Причиной стало подозрение Росрыболовства о том, что компанией владеет и управляет заграничный собственник. Так оно и было изначально. ДМП принадлежал сингапурской компании DVS-R Pte. Ltd, 59,68% которой находились в руках Дмитрия Дремлюги. Летом 2016 года господин Дремлюга вывел «Дальморепродукт» из-под контроля офшора DVS-R Pte. Ltd, передав 72,67% акций зарегистрированному во Владивостоке ООО «Владконэк». Единственным учредителем ООО «Владконэк» выступала директор ООО «Аскания» дочь бизнесмена Алёна Дремлюга, но в последнем ежеквартальном отчете ХК собственником ООО уже значится некая Ирина Жукова.

В июне 2017 года подобный же иск в арбитражный суд Москвы ДМП подал в отношении ФАС. Антимонопольщики тоже заявляли, что ДМП по-прежнему находится под контролем иностранного инвестора.

Чуть раньше «Дальморепродукт» подавал ещё один иск в арбитражный суд Москвы. Касался он отмены аукциона по лоту № 1 по продаже права доли вылова краба камчатского в подзоне Приморье, где победителем стало близкое Дремлюге ООО «Краб Марин», потому что оно подконтрольно Алёне Дремлюге.

Арбитражную битву «Дремлюга и Ко» проиграли, несмотря на то, что бизнес-активы уже были переведены под контроль российских структур и физлиц. Однако Генпрокуратура доказала, что ответчики произвели формальные изменения в уставных капиталах и сменили директоров для создания ложной видимости устранения признаков наличия над ними контроля со стороны группы лиц с участием Дремлюги.

Незавидное будущее

В мае 2019 года сотрудники УФСБ России по Приморскому краю провели обыски подконтрольных Дмитрию Дремлюге компаниях. Как сообщали СМИ, обыски проводились в рамках дела о контрабанде водных биологических ресурсов. Оперативники выяснили, что с 2013 года господин Дремлюга возглавлял группу лиц, которая продавала краб в страны АТР по заниженным ценам. Полученные преступным путём деньги бизнесмен затем прятал в своих офшорах на Панамах.

Тогда же бизнесмен начал попытки выйти из крабового бизнеса, сделав ставку на другие виды водных биологических ресурсов. Для этого он даже приобрёл у компании Pacific Andes самую крупную в мире плавбазу Damanzaihao. Бывший танкер Дмитрий Дремлюга переоборудовал под переработку рыбы. Но прежде бизнесмен вырвал плавбазу из-под ареста перуанских властей, куда её поместили «в связи с предполагаемым незаконным промыслом водных биоресурсов». Ходят слухи, что не без помощи бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, ныне владельца ПАО «Фонд ТИГР» («Тихоокеанская инвестиционная группа).

Затем во имя спасения «Дальморепродукта» господин Дремлюга сдал все свои суда в аренду, а также заключил договоры на переработку сырца. Схема давно известная. По ней флот реально арендатору не передаётся, арендатор нужен только для предоставления права на вылов. На судне же работает та же команда арендодателя, которая и вывозит весь улов.

Но никакие меры, как видим, не спасли ни бизнесмена, ни его компании. Активы Дмитрия Дремлюги стал активно скупать экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. Доля контроля господина Дремлюги в рыбной отрасли региона уменьшилась до почти невидимых размеров, а главные активы уверенно идут на дно: «Дальморепродукт», «Тайфун» и «Зарубинская база флота» уже признаны банкротами. А ООО «Хасанрыба» и вовсе будет ликвидировано.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”