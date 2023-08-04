Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

Бывший российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение американского бизнес-магната Илона Маска стать его тренером для будущего противостояния с главой Meta (организация, объявленная экстремистской и запрещенной в России) Марком Цукербергом.

Источник сообщил: “Илон Маск выразил желание, чтобы Хабиб Нурмагомедов подготовил его к бою против Цукерберга. Но спортсмен решительно отказался, хотя причины этого решения нам неизвестны”. Отметим, что за осуществление данного предложения отвечал генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

По информации издания The New York Times, Маск и Цукерберг в настоящее время находятся в переговорах с руководством UFC относительно возможного проведения боксерского поединка.

Планируется, что Марк Цукерберг и Илон Маск сойдутся в поединке на ринге после анонса о запуске социальной сети Threads, аналога Twitter. Схватка должна пройти в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт утверждает, что этот бой обязательно состоится и привлечет внимание рекордного числа зрителей. Тем не менее, множество экспертов сомневаются в его реализации.