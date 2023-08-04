 

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

04.08.2023, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение американского бизнес-магната Илона Маска стать его тренером для будущего противостояния с главой Meta (организация, объявленная экстремистской и запрещенной в России) Марком Цукербергом.

Источник сообщил: “Илон Маск выразил желание, чтобы Хабиб Нурмагомедов подготовил его к бою против Цукерберга. Но спортсмен решительно отказался, хотя причины этого решения нам неизвестны”. Отметим, что за осуществление данного предложения отвечал генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

По информации издания The New York Times, Маск и Цукерберг в настоящее время находятся в переговорах с руководством UFC относительно возможного проведения боксерского поединка.

Планируется, что Марк Цукерберг и Илон Маск сойдутся в поединке на ринге после анонса о запуске социальной сети Threads, аналога Twitter. Схватка должна пройти в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт утверждает, что этот бой обязательно состоится и привлечет внимание рекордного числа зрителей. Тем не менее, множество экспертов сомневаются в его реализации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Скандалы: Рыболов в сетях

04.08 / “Месяц вместе живем”: Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой

04.08 / Чеченский Эдвард Сноуден

04.08 / В Калифорнии полиция разыскивает владельца магазина, помешавшего лутерам и отобравшего у них добытые товары

04.08 / Авторы Hogwarts Legacy работают над сиквелом игры

04.08 / Китайцы задержали контрабандиста с 13 кг iPhone, прикрепленных к телу скотчем

04.08 / “Смотрится плоско” – с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия

04.08 / Мнение: Навальный останется без чуда?

04.08 / Участница “Беременна в 16” откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам

04.08 / От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика