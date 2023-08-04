 

Собянин рассказал о развитии пляжного отдыха в Москве

04.08.2023, 12:13, Новости дня
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Этим летом в два раза увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. Рядом с парком развлечений “Остров мечты” появилась самая большая пляжная зона в Европе. Там работает шесть бассейнов, одновременно могут загорать более трех тысяч человек, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжается благоустройство мест отдыха на берегах рек, озер и прудов. В 2022 году в порядок привели более 10 таких территорий, в 2023 году реализуют свыше двух десятков проектов.

Комфортное пространство обустроено у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе Москвы. Благоустроены набережная, установлены шезлонги и парковые качели.

Зону отдыха обустроили в Молжаниновском районе вблизи Синявинской улицы. Там разбили ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами.

На Белозерской улице создали многофункциональное пространство. Обновлена смотровая площадка у поймы реки Самотеки.

На Лодочной улице на северо-западе столицы продолжаются работы в сквере Западным и Восточным мостами Сходненского канала. Там появятся экологические тропы, прогулочные велодорожки.

“Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу. Каждый проект старается учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздуха”, – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%. Обустроены комфортные зоны отдыха и прогулок у воды.


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