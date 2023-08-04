Чеченский Эдвард Сноуден

Первые результаты внутреннего расследования нападения на Елену Милашину и Александра Немова: у них искали информацию от разоблачителя «террористической сети», подконтрольной чеченскому ЦПЭ

📍 27 июля старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Чечни Хизир Атангериев дополнил уголовное дело по факту нападения в Грозном на Елену Милашину и адвоката Александра Немова шестью новыми статьями.

🔹В том числе он возбудил дела по статье 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности) и статье 296 УК РФ (угроза убийством адвокату в связи с его профессиональной деятельностью).

Таким образом, чеченское следствие признало очевидный факт: это показательно жестокое нападение было связано именно с работой Милашиной и Немова в Чечне.

— Нападавшие пытались запугать нас, чтобы адвокат Немов больше не смел защищать чеченцев, а я от ужаса забыла бы, как пишется само слово «Чечня». — уверена Елена Милашина.

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