 

Чеченский Эдвард Сноуден

04.08.2023, 11:46, Разное
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Первые результаты внутреннего расследования нападения на Елену Милашину и Александра Немова: у них искали информацию от разоблачителя «террористической сети», подконтрольной чеченскому ЦПЭ

📍 27 июля старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Чечни Хизир Атангериев дополнил уголовное дело по факту нападения в Грозном на Елену Милашину и адвоката Александра Немова шестью новыми статьями.
🔹В том числе он возбудил дела по статье 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности) и статье 296 УК РФ (угроза убийством адвокату в связи с его профессиональной деятельностью).
Таким образом, чеченское следствие признало очевидный факт: это показательно жестокое нападение было связано именно с работой Милашиной и Немова в Чечне.
— Нападавшие пытались запугать нас, чтобы адвокат Немов больше не смел защищать чеченцев, а я от ужаса забыла бы, как пишется само слово «Чечня». — уверена Елена Милашина.

Источник: Новая газета


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