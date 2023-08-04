 

В Калифорнии полиция разыскивает владельца магазина, помешавшего лутерам и отобравшего у них добытые товары

04.08.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Житель Калифорнии, помешавший гостям своего магазина во время лутинга, объявлен в розыск – он нарушил закон штата, предписывающий в случае ограбления не вмешиваться и вызвать полицию не ранее, чем через через 30 минут после того как последний лутер покинет здание.

Это первый случай преследования по новому закону.

Установлено, что 62-летний Сэмюэль Беккер не внял увещеваниям вооружённых людей в масках, которые ворвались с криками «Открывай кассу, свинья», «Закон штата!», «Товар или жизнь». Сначала он заперся в подсобке, а затем вышел оттуда с телескопической дубинкой. В ходе борьбы мужчина забрал у одного из лутеров пистолет, после чего заставил двоих гостей сначала просто отдать добычу, а затем ещё и разложить её по полкам. Ещё один лутер сбежал, увидев, что у владельца магазина теперь есть оружие.

Восстановив справедливость, мужчина вызвал полицию, но там ему сказали, что он только что нарушил закон и вскоре будет арестован. В результате, когда полиция приехала на место, там уже никого не было – Беккер отпустил гостей магазина и сбежал. Злоумышленника теперь разыскивают на всей территории штата с применением полицейских кордонов и вертолётов.

В ближайшие дни лутеры вскоре станут гостями телешоу Justice Now, посвящённому борьбе с социальной несправедливостью. Объявлен также сбор средств для них. Руководитель их коллектива, у которого Беккер забрал пистолет, уже дал интервью местной газете, в котором рассказал, как он пережил агрессию владельца магазина. Журналисты отмечают, что это «вдохновляющая история человека, который полон решимости жить и бороться дальше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Авторы Hogwarts Legacy работают над сиквелом игры

04.08 / Китайцы задержали контрабандиста с 13 кг iPhone, прикрепленных к телу скотчем

04.08 / “Смотрится плоско” – с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия

04.08 / Мнение: Навальный останется без чуда?

04.08 / Участница “Беременна в 16” откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам

04.08 / От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

04.08 / Из-за нехватки запчастей для тормозных систем самолётов «Аэрофлот» начал использовать на внутренних рейсах тормозной гак

04.08 / Врач Захарова рассказала, вредно ли хрустеть пальцами

04.08 / “Интересная история” – Бондарчук вскружил голову новый роман

04.08 / Уфолог предупреждает о возможной «фальшивой атаке инопланетян»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика