В Калифорнии полиция разыскивает владельца магазина, помешавшего лутерам и отобравшего у них добытые товары

Житель Калифорнии, помешавший гостям своего магазина во время лутинга, объявлен в розыск – он нарушил закон штата, предписывающий в случае ограбления не вмешиваться и вызвать полицию не ранее, чем через через 30 минут после того как последний лутер покинет здание.

Это первый случай преследования по новому закону.

Установлено, что 62-летний Сэмюэль Беккер не внял увещеваниям вооружённых людей в масках, которые ворвались с криками «Открывай кассу, свинья», «Закон штата!», «Товар или жизнь». Сначала он заперся в подсобке, а затем вышел оттуда с телескопической дубинкой. В ходе борьбы мужчина забрал у одного из лутеров пистолет, после чего заставил двоих гостей сначала просто отдать добычу, а затем ещё и разложить её по полкам. Ещё один лутер сбежал, увидев, что у владельца магазина теперь есть оружие.

Восстановив справедливость, мужчина вызвал полицию, но там ему сказали, что он только что нарушил закон и вскоре будет арестован. В результате, когда полиция приехала на место, там уже никого не было – Беккер отпустил гостей магазина и сбежал. Злоумышленника теперь разыскивают на всей территории штата с применением полицейских кордонов и вертолётов.

В ближайшие дни лутеры вскоре станут гостями телешоу Justice Now, посвящённому борьбе с социальной несправедливостью. Объявлен также сбор средств для них. Руководитель их коллектива, у которого Беккер забрал пистолет, уже дал интервью местной газете, в котором рассказал, как он пережил агрессию владельца магазина. Журналисты отмечают, что это «вдохновляющая история человека, который полон решимости жить и бороться дальше».

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