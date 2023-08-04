 

Авторы Hogwarts Legacy работают над сиквелом игры

04.08.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В объявлении о новой вакансии в студии говорится о поиске младшего инженера-программиста, который присоединится к команде, работающей над созданием блокбастера Hogwarts Legacy. В описание также присутствует намек на разработку сиквела.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о разработке сиквела, слова «мы создадим то, что будет дальше» привлекли внимание журналистов и поклонников игры. Это может быть связано с планами компании на продолжение сюжетной линии популярной вселенной Гарри Поттера.

Первая часть Hogwarts Legacy, ролевого экшена с открытым миром, стала мировым хитом, продавшись более чем в 12 миллионов копий за две недели после релиза. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S. Вскоре ожидается выход версии для Nintendo Switch.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Китайцы задержали контрабандиста с 13 кг iPhone, прикрепленных к телу скотчем

04.08 / “Смотрится плоско” – с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия

04.08 / Мнение: Навальный останется без чуда?

04.08 / Участница “Беременна в 16” откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам

04.08 / От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

04.08 / Из-за нехватки запчастей для тормозных систем самолётов «Аэрофлот» начал использовать на внутренних рейсах тормозной гак

04.08 / Врач Захарова рассказала, вредно ли хрустеть пальцами

04.08 / “Интересная история” – Бондарчук вскружил голову новый роман

04.08 / Уфолог предупреждает о возможной «фальшивой атаке инопланетян»

04.08 / Сверхскоростной НЛО случайно попал на видео во время шторма во Флориде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика