Авторы Hogwarts Legacy работают над сиквелом игры

В объявлении о новой вакансии в студии говорится о поиске младшего инженера-программиста, который присоединится к команде, работающей над созданием блокбастера Hogwarts Legacy. В описание также присутствует намек на разработку сиквела.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о разработке сиквела, слова «мы создадим то, что будет дальше» привлекли внимание журналистов и поклонников игры. Это может быть связано с планами компании на продолжение сюжетной линии популярной вселенной Гарри Поттера.

Первая часть Hogwarts Legacy, ролевого экшена с открытым миром, стала мировым хитом, продавшись более чем в 12 миллионов копий за две недели после релиза. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S. Вскоре ожидается выход версии для Nintendo Switch.