 

Китайцы задержали контрабандиста с 13 кг iPhone, прикрепленных к телу скотчем

04.08.2023, 11:10, Разное
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Китайские таможенники задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну 68 б/у-смартфонов iPhone, прикрепленных к его телу скотчем. Об этом пишет портал CnBeta.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов. Мужчина выбрал «зеленую дорожку», предназначенную для пассажиров, у которых нет с собой предметов, подлежащих декларированию. Однако его неестественная походка и неуклюжие движения вызвали подозрение у сотрудников таможни, которые решили провести досмотр.

При обыске оказалось, что под одеждой мужчины спрятаны десятки iPhone разных моделей, обмотанных скотчем вокруг его ног и живота. Всего было изъято 68 подержанных смартфонов общим весом около 13 кг. Предполагается, что житель планировал их ввоз с целью перепродажи их в Китае.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Какое наказание грозит перевозчику большой партии смартфонов Apple, не сообщается.


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