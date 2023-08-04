“Смотрится плоско” – с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия

Сухопарая пластичная гимнастка трансформировалось в солидную женщину с округлостями, ведь возраст по закону жанра берет свое. Да и только ли он? С годами в жизни звезды многое поменялось. Тем не менее Алина Кабаева по-прежнему значимый человек в мире спорта.

Недавно знаменитость появилась в академии художественной гимнастики “Небесная грация”, блеснув необычным нарядом. Ее стиль несколько видоизменился: белые брюки клеш, белый топ в обтяжку, темно-синий приталенный пиджак и большие массивные кроссовки. Очевидно, Алина Кабаева хотела соответствовать моде, идти в ногу со временем, но вышла оказия.

Имидж звезды прокомментировала модный эксперт Надя Иванова. По ее словам, фигуристка зря увеличила объемы ног обувью, а жакет без украшений и вовсе “смотрится плоско” из-за цветовой гаммы. “Хочется добавить изюминки, отойти от такого жесткого протокола”, — резюмировала специалист. Какой бы ни была Алина Кабаева успешной, над гардеробом ей еще предстоит поработать.

Отметим, что олимпийская чемпионка нечасто выходит в свет. Возможно, личная жизнь отнимает слишком много времени. На публике знаменитость предпочитает сдержанный, официальный стиль. Алина Кабаева уже вышла из возраста, когда охотно демонстрировала глубокое декольте.