 

“Смотрится плоско” – с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия

04.08.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сухопарая пластичная гимнастка трансформировалось в солидную женщину с округлостями, ведь возраст по закону жанра берет свое. Да и только ли он? С годами в жизни звезды многое поменялось. Тем не менее Алина Кабаева по-прежнему значимый человек в мире спорта.

Недавно знаменитость появилась в академии художественной гимнастики “Небесная грация”, блеснув необычным нарядом. Ее стиль несколько видоизменился: белые брюки клеш, белый топ в обтяжку, темно-синий приталенный пиджак и большие массивные кроссовки. Очевидно, Алина Кабаева хотела соответствовать моде, идти в ногу со временем, но вышла оказия.

Имидж звезды прокомментировала модный эксперт Надя Иванова. По ее словам, фигуристка зря увеличила объемы ног обувью, а жакет без украшений и вовсе “смотрится плоско” из-за цветовой гаммы. “Хочется добавить изюминки, отойти от такого жесткого протокола”, — резюмировала специалист. Какой бы ни была Алина Кабаева успешной, над гардеробом ей еще предстоит поработать.

Отметим, что олимпийская чемпионка нечасто выходит в свет. Возможно, личная жизнь отнимает слишком много времени. На публике знаменитость предпочитает сдержанный, официальный стиль. Алина Кабаева уже вышла из возраста, когда охотно демонстрировала глубокое декольте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Чеченский Эдвард Сноуден

04.08 / В Калифорнии полиция разыскивает владельца магазина, помешавшего лутерам и отобравшего у них добытые товары

04.08 / Авторы Hogwarts Legacy работают над сиквелом игры

04.08 / Китайцы задержали контрабандиста с 13 кг iPhone, прикрепленных к телу скотчем

04.08 / Мнение: Навальный останется без чуда?

04.08 / Участница “Беременна в 16” откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам

04.08 / От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

04.08 / Из-за нехватки запчастей для тормозных систем самолётов «Аэрофлот» начал использовать на внутренних рейсах тормозной гак

04.08 / Врач Захарова рассказала, вредно ли хрустеть пальцами

04.08 / “Интересная история” – Бондарчук вскружил голову новый роман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика