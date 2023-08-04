 

Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в “Лужниках”

04.08.2023, 10:55, Новости дня
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На этой неделе в олимпийском комплексе “Лужники” начала работать площадка Московского урбанистического форума. Для первых выходных подготовлена насыщенная программа: аудиовизуальный перформанс, выступления артистов, ночные вечеринки, турниры по шахматам и шашкам, занятия по йоге и растяжке, стендап-концерт, рыбалка.

В субботу гости смогут побывать на экскурсии “Московская реставрации” и осмотреть арт-объекты отремонтированных за последние годы исторических зданий Москвы. Для детей состоятся мастер-классы “Первые раскопки”.

Вечером запланированы концерты группы Uma2rman и дуэта RASA. После этого начнется ночная дискотека с участием известных диджеев.

На площадке у Дворца водных видов спорта в 21:30 представят аудиовизуальный перформанс “Город для каждого”. Зрителей ждет путешествие по технологичному мегаполису.

В воскресенье в “Лужниках” пройдет экскаватор-шоу. Машинисты покажут мастерство управления машинами. Зрители увидят, как с помощью ковша порезать фрукты или закрыть спичечные коробки.

В шатре “Траектория роста” пройдут лекции и мастер-классы о современных профессиях. Москвичей приглашают на мастер-классы по актерскому мастерству и проектированию города в программе 3D-моделирования.

На причале Лужники – Центральный профессионалы посоревнуются за звание лучшего рыбака Москвы. В спортивной зоне пройдет фестиваль, где можно будет заняться йогой и посетить уроки танцев и растяжки.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Вход свободный.


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