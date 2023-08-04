 

Мнение: Навальный останется без чуда?

04.08.2023, 10:16, Разное
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Чудес не бывает. Не перепадет чуда и Навальному. Которого еще в январе 2022 года Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов.

Не для того в поселке Мелихово Владимирской области за забором ИК-6 в закрытом режиме сымитировали судебный процесс над Алексеем Навальным, чтобы сегодня вынести оправдательный приговор.

По новому уголовному делу обвинение затребовало приговорить Навального к  20 годам  колонии особого режима. Суд, думаю, изобразит гуманизм и скинет пару-тройку лет….

В общем, мне нечего добавить к тому, что уже рассказал еще 24 июля в программе «Когда Навальный стал террористом?»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Но в  Rutube видео не прошло модерацию и к нему ограничили доступ.  Тем не менее, как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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