Мнение: Навальный останется без чуда?

Чудес не бывает. Не перепадет чуда и Навальному. Которого еще в январе 2022 года Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов.

Не для того в поселке Мелихово Владимирской области за забором ИК-6 в закрытом режиме сымитировали судебный процесс над Алексеем Навальным, чтобы сегодня вынести оправдательный приговор.

По новому уголовному делу обвинение затребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. Суд, думаю, изобразит гуманизм и скинет пару-тройку лет….

В общем, мне нечего добавить к тому, что уже рассказал еще 24 июля в программе «Когда Навальный стал террористом?»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Но в Rutube видео не прошло модерацию и к нему ограничили доступ. Тем не менее, как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Фотография отсюда

—