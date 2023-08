LG выпустила беспроводной 97-дюймовый телевизор Signature OLED M за 3 млн рублей

Южнокорейский гигант электроники LG порадовал потребителей впечатляющим технологическим новшеством – беспроводным телевизором 97-дюймового формата под названием LG Signature OLED M. Информация о выпуске данного устройства была официально представлена на сайте компании.

Основным отличием LG Signature OLED M стало его абсолютно беспроводное подключение, исключая только сетевой кабель. Остальные сигналы передаются через инновационное устройство Zero Connect Box, разработанное LG специально для этой модели. Этот небольшой блок использует уникальный беспроводной протокол LG Zero Connect, обеспечивая безукоризненную передачу данных.

Основной изюминкой телевизора LG Signature OLED M стала диагональ 97 дюймов, обеспечивающая невероятно качественное изображение в разрешении 4K с потрясающей частотой обновления в 120 Гц. Это делает просмотр контента на данном устройстве по-настоящему захватывающим.

Zero Connect Box, в свою очередь, оснащен всеми необходимыми портами для полноценного функционирования: HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, LAN и Bluetooth. Это обеспечивает максимально широкий спектр возможностей для работы с игровыми приставками, медиаплеерами, кабельным ТВ и другими устройствами. Благодаря усовершенствованному беспроводному протоколу LG Zero Connect, пользователи могут наслаждаться контентом в разрешении 4K с высокой частотой обновления в 120 Гц, а также потрясающим звуком – при условии, что расстояние между телевизором и Zero Connect Box не превышает 10 метров, и антенна точно направлена на экран.

Представители LG утверждают, что скорость передачи данных через протокол LG Zero Connect превосходит стандарт Wi-Fi 6E в 3 раза. Также устройство поддерживает передачу звукового сигнала в форматах Dolby Vision и Dolby Atmos, обеспечивая непревзойденное качество звука и изображения. Компания также обещает представить в будущем беспроводные телевизоры с экранами 77 и 83 дюйма.

Стоимость LG Signature OLED M на британском рынке в переводе на рубли составляет около 2,97 млн рублей , что делает его конкурентоспособным в сравнении с представленной ранее моделью телевизора от Samsung за 9 млн рублей.