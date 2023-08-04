 

Участница “Беременна в 16” откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам

04.08.2023, 9:40, Разное
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Невозможно отрицать тот факт, что эмоциональные качели, которые имели место в отношениях рэпера с Айзой Долматовой и Юлей Королевой, влияли на психику детей.

Юрист по семейному праву Назар Назаров говорил, что когда в конфликт между бывшими супругами втягивают маленького ребенка, позволяя ему публично говорить об отце недоказанные факты, это оставляет негативный след в воспитании.

Специалист отмечал, что общение ребенка с отцом-наркоманом довольно опасно. При этом вина лежит также и на спутницах исполнителя, поскольку они подливали масла в огонь.

О своем видении ситуации рассказала бывшая участница “Беременна в 16” Снежана Фартуна. “Мой бывший тоже “расслаблялся” таким способом. Спасать я никого не хотела, у меня есть ребенок, о котором нужно заботиться, поэтому я разорвала с ним любое общение”, — рассказала она.

Девушка отметила, что ей не нужен негатив в ее жизни и в жизни ее ребенка. “Моя цель — вырастить здорового человека с хорошим будущим, поэтому рядом не должно быть людей “отравляющих” нашу жизнь. А вообще, огромные деньги портят людей и никакого счастья не приносят, судя по статье, которую я сейчас прочитала”, — резюмировала она.


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