От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

Число барбершопов в России выросло более чем в полтора раза. По данным аналитиков 2ГИС, к концу 2022 года в стране насчитывалось три с половиной тысячи барбершопов — на 54 % больше, чем двумя годами ранее. Растущая конкуренция вынуждает участников рынка придумывать оригинальные ходы для сохранения клиентов и привлечения новых.

Как выделяться на всё более конкурентном рынке? Об этом поговорили с Гайком Варданяном, экспертом в мужском сегменте бьюти-индустрии, основателя «27 Barbershop» в Анапе. В этом интервью Гайк поделится своими уникальными стратегиями успеха, расскажет о том, какие методы привлечения и удержания клиентов помогли ему создать культовое заведение, а также поделится своим видением будущего барберинга.

Гайк, Ваш «27 Barbershop» многие считают лучшим в Анапе: его посещают звезды спорта, шоу-бизнеса и известные бизнесмены. Как вам удалось за три года добиться устойчивого лидирующего положения на рынке?

Мой «27 Barbershop» действительно часто посещают известные люди. Среди постоянных клиентов, например, певец Ханза, звезда UFC Петр Ян и другие селебрити. Для меня это как знак качества. Думаю, получить его мне помогли несколько подходов к ведению бизнеса, которые я использую. Во-первых, я уделяю большое внимание качеству предоставляемых услуг. Моя команда и я стремимся обеспечить высокий уровень мастерства и профессионализма, чтобы каждый клиент оставался доволен своей стрижкой. Во-вторых, я активно развиваю отношения с клиентами, поддерживая постоянный личный контакт через социальные сети, рассылку и персональные рекомендации. А постоянным клиентам я предлагаю различные акции и скидки. Наконец, я следую инновационным технологиям и трендам в индустрии, чтобы быть в курсе последних новинок и предлагать своим клиентам только самые современные услуги.

Запись к вам расписана на недели вперёд, в то время как остальные заведения буквально борются за клиентов. Как вам это удается?

Привлечение и удержание клиентов в моем барбершопе основывается на высоком качестве услуг и персонализированном подходе. Мы стремимся создать уютную атмосферу и дружескую обстановку, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно и расслабленно. Также мы предлагаем различные дополнительные услуги, такие как бритье и массаж головы, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов. Они уходят довольными, советуют нас своим друзьям и знакомым, оставляют хорошие отзывы. Для меня это ценно само по себе, но эти рекомендации заодно помогают расширять круг клиентов: я активно использую их в социальных сетях и тем самым развиваю бизнес.

И это работает, ведь именно благодаря хорошим отзывам клиентов всего за пару лет ваш барбершоп возглавил рейтинг лучших заведений города по версии Яндекс.Бизнес и получили от них награду. Получать такие высокие оценки невозможно без отличной организации рабочих процессов. Расскажите об этом.

Это так. Для обеспечения максимальной эффективности и качества услуг в моем барбершопе, я уделяю особое внимание организации рабочего процесса. В «27 Barbershop» мы стремимся создать оптимальное расписание работы, чтобы каждый мастер имел достаточно времени для выполнения своей работы и никуда не спешил. Время — это ценный ресурс, и на каждого своего клиента мы тратим ровно столько времени, сколько нужно, не жалея ни секунды. Также мы регулярно проводим тренинги и обучения для повышения навыков наших сотрудников. Кроме того, важной составляющей успеха, как мне кажется, является принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, стремление удовлетворить его потребности и предоставить наилучший сервис.

Вас можно назвать не просто управленцем, а именно лидером большой команды. Какие приемы используете, чтобы мотивировать своих сотрудников на работу и развитие?

Для мотивации и развития своих сотрудников я использую несколько подходов. Возможность участвовать в тренингах и обучениях, чтобы они могли развивать свои профессиональные навыки, — один из них. Я понимаю, насколько важно творческим людям — а барберы как раз такие — не просто работать, а продолжать рост. Во-вторых, в компании действует система поощрений и бонусов за достижение целей и высокое качество работы. Наконец, я поддерживаю открытую коммуникацию с сотрудниками. Мы регулярно обсуждаем рабочие процессы — мне важно слышать мнение команды, предложения по улучшению работы.

Гайк, свой бизнес вы открыли в период пандемии, когда из-за ограничения личных контактов бьюти-индустрия переживала непростые времена, но это не помешало вам добиться финансовой стабильности и демонстрировать рост. Как вы контролируете финансовые показатели?

Для контроля финансовых показателей моего барбершопа я использую различные метрики и инструменты. Я регулярно анализирую выручку, затраты и прибыль, чтобы оценить финансовую эффективность. Также использую бюджетирование и планирование, чтобы управлять финансовыми ресурсами и прогнозировать будущие результаты.

Какие факторы учитываете, когда нужно принимать финансовые решения?

При принятии решений в своем бизнесе я учитываю несколько факторов. Во-первых, я анализирую рыночную ситуацию и конкурентное окружение, чтобы понять требования и потребности клиентов. Во-вторых, я учитываю финансовые показатели и прогнозы, чтобы принимать решения, основанные на экономической эффективности. Также я консультируюсь со своей командой и слушаю мнение сотрудников, чтобы принимать коллективные решения.

Вы постоянно участвуете в отраслевых мероприятиях: выставках, бьюти-форумах, побеждаете на профессиональных конкурсах. Как это помогает развивать бизнес?

Конечно. Во-первых, подобные мероприятия — это возможность для обмена опытом и общения с коллегами, что очень ценно. Здесь можно почерпнуть новые идеи, узнать о последних тенденциях в индустрии.

Во-вторых, конкурсы — это стимул для профессионального роста, возможность продемонстрировать и усовершенствовать свое мастерство. А победы повышают узнаваемость бренда.

И наконец, участие в подобных мероприятиях — это еще и возможность наладить новые партнерские связи с поставщиками, производителями, другими участниками рынка. Так что для меня профессиональные выставки, форумы, соревнования – это важная часть развития как личного мастерства, так и бизнеса в целом.

Следите ли за изменениями в индустрии? Какие тренды и инновации внедряете в своем барбершопе?

Безусловно, для развития своего бизнеса я слежу за изменениями в индустрии, постоянно изучаю новые тренды и инновации. В своём барбершопе я внедряю авторскую технику быстрой стрижки и считаю, что за этим будущее. Дело в том, что многие мои клиенты — это люди занятые, свободное время которых весьма ограничено, поэтому всем им хочется тратить поменьше времени для ухода за собой, но при этом выглядеть всё также хорошо. Это первая причина. Вторая причина, по которой моя Fast Cut Technique нужна многим, — ограниченное время у самих парикмахеров. Как вы верно заметили ранее, запись к нам расписана на недели, а обслужить как можно больше клиентов — это наш прямой интерес, и не только наш, а любого бизнеса в этой области. Поэтому я уже обучаю мастеров своей методике, а совсем скоро её запатентую.