 

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности

04.08.2023, 6:00, Новости дня
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Тревожность не приговор, но избавляться от нее надо как можно раньше. В противном случае можно наломать дров и жалеть время, которое проведено в оковах страха за настоящее и будущее. Как подмечает RT, психолог Анна Цыкоза перечислила приемы, которые позволят начать новую жизнь без гнетущего чувства.

Чтобы оставить тревожность в прошлом, достаточно пройти пять ступеней или шагов. Меньше слов — больше дела.

1. Определите причину тревоги. Тут может пригодиться техника интуитивного письма: нужно разделить страхи на две колонки. В первой — те, на которые вы можете повлиять, во второй — не зависящие от ваших действий.

2. Четко формулируйте цели и планы. Они должны быть конкретными, включая даты, цены и прочие нюансы человеческих реалий.

3. Проанализируйте страхи. Из состояния эмоциональной жертвы, у которой все наперекосяк, переходите в статус человека, занятого поиском решения вопроса.

4. Устраивайте себе физические нагрузки. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это снимает психологическое напряжение. Не обязательно идти на беговую дорожку или тягать гантели, йога и дыхательные практики тоже помогут выработать гормон счастья.

5. Научитесь делегировать. Часть задач, которые вызывают панику из-за сложности реализовать в сжатые сроки, стоит передать другим. Если хвататься за все подряд, можно не успеть вообще ничего или выполнить плохо, как следствие — очередной виток тревожности.


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