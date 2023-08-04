 

Рупор кремлевской пропаганды: Как разговаривают историки

04.08.2023, 5:10, Разное
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Как разговаривают историки

"Старый немецкий литературовед Эрих Ауэрбах некогда замечал, что любой человек безошибочно отличит историю от вымышленного рассказа.
Автору вымышленного повествования не придет в голову тратить время на лишние подробности, не имеющие отношения к сюжетной линии и служащие ей.
История как правдивый отчет о реально имевших место событиях — принципиально другая изобразительная форма. Случающегося всегда бывает слишком много, человеческая осведомленность — ограниченной, внутренние связи происходящего — не до конца ясными.
Оттого речь нормального историка пестрит словами неуверенного человека, дескать, «может быть», «как нам кажется» и т. д. Такая речь — слишком длинная, вязнущая в подробностях и неожиданных отступлениях, уводящих подчас далеко в стороны от начатого разговора, требующая от слушателя удерживать в фокусе внимания одновременно многие вещи — нарушает привычные правила коммуникации. Желающий сообщить что-то и быть услышанным так разговаривать не должен. Но историки именно так и разговаривают и иначе не могут".

https://vk.com/id10412510?w=wall10412510_48470%2Fall – цинк

Историк, который научился правильно доносить свои мысли для широкой аудитории, становится популяризатором исторической науки. Конкретные примеры можно без труда увидеть в той же "Цифровой истории", где за годы подобрался коллектив историков, которые умеют внятно излагать для аудитории информацию по "своему периоду" с разумным балансом исторической сложности и публицистическим упрощением. Академическая история, как и ранее, по большей части остается вещью в себе – бросает вызов интересующимся и отпугивает праздных прохожих.

Источник: Colonel Cassad


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