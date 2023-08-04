Мнение: Народ на вахте

Интересное следствие формулы «Русским не нравится жить в России» – что люди вообще в целом по России живут как на вахте. Есть ведь такая форма работы, кстати, популярная в РФ – «вахта»: люди нанимаются в какой-то далекий, чаще всего северный край, скажем, на несколько месяцев, живут там в так называемых «вахтовых поселках», в жутких условиях выполняют какую-то реально тяжелую работу – и знают, что через определенный срок всё это кончится, и они вернутся к себе домой, и забудут «вахтовый поселок», как кошмарный сон. В старые времена у русских крестьян это еще называлось «отходничество».

Так вот, по многочисленным отзывам, все эти «вахтовые поселки» почти всегда страдают каким-то неуютом, безликостью. Потому что в них никто не вкладывает душу. Там всё типовое, минимум удобств, минимум каких-то изысков. А зачем? Ведь там все – временно, там никто не собирается задерживаться надолго, наоборот – все считают дни, сколько осталось, чтобы сорваться из «гиблого места». Соответственно, и отношение у «вахтовиков» к своим поселкам – сугубо потребительское: есть какая-то крыша над головой, самые примитивные услуги и развлечения – ну и слава богу. Уродливо, неудобно – плевать, пару месяцев (или лет) можно потерпеть, пусть и скрипя зубами. Предполагается, что у каждого из тамошних жителей где-то есть настоящий Дом, по-настоящему родные места, где живут все знакомые, близкие и родные, «куда мы должны непременно с тобой однажды вернуться, однажды вернуться» (как пелось в старой, еще советской песне душевного ансамбля Орэра).

Однако представим себе целую нацию, которая живет там, где ей не нравится – не нравится на глубинном, нутряном уровне. В этом ведь случае получается, что она ВСЯ живет как бы «на вахте»! Типа да – мы-то, конечно, пока здесь, деваться некуда – «вахту» надо отработать; но ПОТОМ-то мы, конечно, уедем отсюда! Или (тут пауза) наши-то дети уж точно!

Достаточно посмотреть на подавляющую часть российских городов (фотографиями такого рода, сделанными буквально по всей РФ – «насколько убоги, неухожены и страшны наши города» – в свое время добился огромной популярности в ЖЖ фотограф Варламов). Фото Варламова вызывали настолько бурный и разноречивый отклик, поскольку он максимально наглядно показывал: почти все наши города – такие же вахтовые поселки, за исключением разве что Москвы и Питера (и то Питер – в основном из-за доставшегося ему имперского наследия).

Парадокс ситуации в том, что непонятно – а куда, собственно, наш русский народ собирается «однажды вернуться»? Он же вроде как УЖЕ у себя дома?!

«Куда» – на самом деле легко вычисляется – и по опросам, и по литературе. Общая, как будто под копирку мечта у всех русских людей – «домик у моря». Причем – непременно ТЕПЛОГО моря! Тут очередной парадокс нашего бедового народа. В самом деле – откуда такая тяга к морю у сугубо сухопутного, можно даже сказать – САМОГО сухопутного народа в мире? Как-никак – самая большая площадь суши именно у РФ!

И тем не менее: домик у моря – и всё тут. Иррационально мощное стремление «вернуть Крым» явно коренится именно в этой тяге.

Такая мечта вовсе не безобидна. С одной стороны, это как-то даже и хорошо, дает ту самую «всемирную русскую отзывчивость», воспетую еще Достоевским. Люди, которым не нравится в своей стране, все время заглядываются «за грань» и «за границу», влюбляются то в Англию, то во Францию, то в Америку, сочувствуют неграм и индейцам, бьются за свободу в Африке или всё норовят «землю в Гренаде крестьянам отдать». Русский человек – это именно тот чеховский идеал человека, которому нужен «Весь земной шар!» (вместо его «родных» двух аршин земли под могилу). Вот только мотивация не совсем здоровая – этому идеалу не столько мир нужен, сколько – убежать из России.

И с другой стороны – именно ведь отсюда эта отмеченная массой и исследователей, и писателей «безбытность» русского человека, наша знаменитая грязь и разруха во всем. А так же – не менее знаменитая ХАЛТУРА, «и так сойдет». Помню свое юношеское впечатление от деревенских заборов в северной деревне где-то в Тюменской области. Заборы извивались самым причудливым образом и местами почти лежали на земле, а не падали полностью только потому, что были подперты разнокалиберными кольями, также явно подобранными по принципу «какие под руку попались».

Казалось бы – ну если забор до такой степени уже «устал» и почти лежит на земле – может, его надо как-то «того»? Переставить заново? Обновить? Сделать новый? Но – нет. Зачем? Подпер его где-то подобранной палкой – ну, стоит же как-то, не падает. Потом еще подпер, еще… Зрелище все более сюрреалистическое – но русский человек как правило равнодушен к пустому эстетству. Стоит еще? Ну и ладно, сойдет.

Русские люди дружно и как будто слаженно не заморачиваются по поводу мест, в которых живут они сами и их дети – почему? Именно потому, что воспринимают всё окружающее как «временное», а самих себя – как «вахтовиков». Зачем корячиться – МЫ ЖЕ ЗДЕСЬ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ.

И этому настрою ничуть не мешают факты вроде тех, что так живут поколения, одно сменяет другое, и всё остаются на том же «временном» месте… Дело в том, что « и мои дети останутся жить здесь» говорить НЕ ПРИНЯТО. Это как в доме повешенного заговорить о веревке. Все, понятно, допускают и даже знают, что «скорее всего да» – то есть и дети останутся и состарятся здесь, в провинциальном рай- или облцентре – но так говорить жестоко, это как сказать о будущей болезни. «Остаться там же» – это для русского человека признак жизненной неудачи! Поэтому лучше все ж давайте верить в «переезд к морю».

И, в частности, ПОЭТОМУ русские люди в массе так равнодушны к тем же местным выборам. Да и вообще выборам (на местные выборы в России стабильно никогда НЕ ходят 80-90% населения). Резон тот же, иррациональный – «а зачем?» Какая разница, кто такие депутаты и чем разные кандидаты в мэры или губернаторы отличаются друг от друга? Какой толк разбираться в их «программах»? На «программы» в равной степени наплевать и соискателям должностей, и самим избирателям. Причина та же – людей мало интересует их вахтовый поселок. Они не собираются ЗДЕСЬ оставаться, и уж точно не хотят такой участи своим детям.

Вы спросите – а что ж Москва? Вот же есть Москва, в которую вбухиваются циклопические даже по меркам мировых столиц средства; Москва ведь правда похорошела при Собянине? Вот же пример города, «откуда не хочется уезжать»?!

На самом деле и на Москве, сколько бы еще десятков миллиардов и еще сотен станций метро не заложил в ней Собянин – лежит ровно то же проклятие. Нетрудно заметить, что нерусский «оленевод» Собянин обустраивает Москву в меру своего разумения и в полном соответствии с мировыми тенденциями… как свою усадьбу. Громадные бюджеты Москвы – такая же причуда барина, как и «недофинансирование всего» в прочих российских городах, все вместе тратящих на свое благоустройство меньше, чем одна столица РФ. Общее тут то, что всё происходит помимо собственно жителей городов, остающихся в массе полностью безучастными как к разрухе, так и к «московскому процветанию».

В чем-то Собянина хочется даже пожалеть: он превращает Москву в «лучшую столицу Европы» (а то и мира!) – не понимая, что всё это мартышкин труд. Как бы он ни старался – Москва для русских все равно остается городом транзитным, «трамплином в лучший мир» – но не конечной точкой. Проклятие России – ее климат и ее географические особенности местоположения – не компенсируют – с точки зрения русских же людей – никакие вложения. Русским людям не нравится в России – москвичам не нравится в Москве. Да, тысячи провинциалов со всего СНГ ломятся в Москву, хоть тушкой, хоть чучелом – но это не мешает ей оставаться городом-вахтой. Временным пристанищем.

Из-за проклятой «временности» в России не работает демократия – не работала даже тогда, когда она еще была. Нет серьезного отношения к выборам.

Из-за этого же отношения «как к вахте» в России нет и, скорее всего, невозможна никакая экономика. «Найти что вывезти, продать за валюту и уехать в домик у моря» – вот был и есть девиз сразу у двух сословий, и у предпринимателей, и у чиновников. Делать что-то в России НАДОЛГО – нет смысла. Причина – «здесь плохо, нам здесь не нравится».

И дело здесь, по всей видимости, вовсе не в том, что «тлетворный Запад и голливудские геи научили плохому». Корни глубже, много глубже. Плохой климат, малородящая земля, мало солнца, мало солнца, нет дорог, холод, грязь… Странно, что за тысячу лет так и не привыкли.

И, как я уже говорил много раз, корни СВО – тоже в этом. Зачем люди, как лемминги, идут и идут умирать в украинском черноземе? – Им не нравилось жить в России. Что надо сделать, чтобы понравилось? Черт его знает.