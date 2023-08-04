 

Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку

04.08.2023, 4:40, Новости дня
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Каждая хозяйка хочет быстро справляться с уборкой и стиркой, чтобы оставалось больше времени на себя. Но вот парадокс: порой из-за спецсредств для очистки текстиля много мороки, а процесс стирки становится домашней каторгой. Когда пятновыводитель усложняет задачу? Ответил Пятый канал.

1. Если пятно застаревшее и совсем не поддается удалению — раз за разом тщетно стирать его, значит, снижать шансы на успех.

2. Если нужно очистить вещь из яркой ткани, хлорсодержащий пятновыводитель может изменить фактический цвет полотна и все будет насмарку. Хлор в составе агрессивно воздействует на материал текстильных изделий.

3. Пятновыводитель будет плохим помощником, если хозяйка не придает внимания характеру загрязнений. Например, пятна крови эффективно поддаются очистке только в холодной воде, а пятна от травы нужно обильно смачивать кипятком. На упаковке спецсредства нередко есть универсальная инструкция, но в реальности она не всегда актуальна.

Между тем исследования показали, что предпочтительнее выбирать кислородный пятновыводитель. Ориентировочно, полкило такого средства можно приобрести за три сотни рублей.

Помните главное правило удачной стирки: чем скорее замочить ткань, тем больше вероятность избавиться от пятна.


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