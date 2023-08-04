Мнение: Об украинском секретном «оружии победы»… Россия — без шансов?

Меня многие порой упрекают, что я пишу про Украину «плохо». Недостаточно восторженно, без должного пиетета и неизменно критически. Мол, и то украинцы делают неправильно, и это неверно, и вообще «лучше бы сдались». Чем необоснованно подвергаю «виктимизации», буллингу и травле «жертву агрессии».

А ведь #Украина и достижения имеет, говорят мне. В частности, сама создаёт новые образцы ВиБТ, а не только лишь клянчит всё это у Запада. Что ж, исправляюсь. И немедленно рассказываю о новинке украинского ВПК, призванной внести решающий перелом в ход контрнаступления.

Не только лишь «диванные» аналитики указывают, что #Россия неожиданно хорошо подготовилась к весенне-летней кампании 2023 года, создав глубоко эшелонированную оборону и непроходимые минные поля, которые вдобавок регулярно возобновляет. В них и вязнет контрнаступ.

Причём у Запада нет средств противодействия. Немногочисленные минные тральщики, навешиваемые на танки, практически ничего не способны сделать в плане прохода через ловушки. Трёх тысяч сапёров явно недостаточно на более чем тысячекилометровую линию боевого соприкосновения. Фотками взорвавшейся на минах западной и украинской техники забиты все соцсети, а украинские госпиталя регулярно пополняются калеками с передовой.

Но теперь этому придёт конец. Украина справилась.

На фото — первая украинская машина для разминирования. Эта чисто местная разработка позволяет обезвреживать противопехотные мины и находить противотанковые. Она уже прошла сертификацию, сообщают украинские СМИ. А источники добавляют, что пока разработчики могут изготавливать две такие машины в месяц.

Что ж, когда-то Украина делала ракеты…

А теперь — вот этот «навес на трактор» в количестве двух штук в месяц и есть предел возможного для «незалежной» промышленности?

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