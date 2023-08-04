Рупор кремлевской пропаганды: Прекратить госзакупки зарубежных автомобилей для чиновников

Путин потребовал прекратить госзакупки зарубежных автомобилей для чиновников.

Также заявлено, что чиновникам необходимо пересаживаться на отечественные автомобили.

В свете восстановления части старых советских марок, под брендом которых будут выпускаться различные китайские автомобили ("Волга", "Москвич", "Победа" и т.д.") Собственно, если стоит задача прокачивать собственный автопром, через крупноузловую сборку китайских машин или же переход к частичной их локализации в России, то конечно же расход гос.средств на закупку машин у враждебных России стран должен быть прекращен.

Но подобные призывы мы слышали и ранее, но воз в значительной степени и ныне там. Война на Украине безусловно может подстегнуть полезные процессы в этом вопросе. Субъективно, в ближайшие годы мы увидим существенную китаизацию российского автомобильного парка.

В вопросе производства, надо конечно стремиться к локализации производства китайских марок в России, уходя от крупноузловой сборки.

В общем, посмотрим, как на практике смогут добиться отказа чиновников от зарубежных автомобилей, особенно если учитывать, что для частных нужд, нет большой проблемы купить машины любых западных марок через Китай или Среднюю Азию.

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