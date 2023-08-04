Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей

В жаркую погоду крайне важно обезопасить себя от теплового удара и прочих неприятных последствий. Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева заявила, что стоит выбирать одежду, сделанную из натуральных тканей.

По словам эксперта, лучше всего выбирать одежду из хлопка и льна. Чтобы избежать ожогов, лучше всего прикрыть как можно больше участков тела.