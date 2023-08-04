“Я не знаю, кто это”: мужчина снял на видео необычного зверька

В Республике Башкортостан местный житель передвигался по тропинке в поле на авто, как вдруг заметил вышедшего навстречу зверька. Человек со всех ног подбежал к встреченному созданию и снял его на видео с криками: “Бобер!”. Однако вскоре мужчина понял, что перед ним другой обитатель европейской части России.

“Я не знаю, кто это… Но он красавчик!” — решил автор ролика.

Как передает Пятый канал, после публикации видео в соцсетях в комментариях жителю Башкирии подсказали, что он встретился с барсуком. Необычный зверек предпочитает уединение. Вероятно, поэтому он не так бурно отреагировал на знакомство с человеком в поле.