Рупор кремлевской пропаганды: Отдых по-советски

Об отдыхе "по-советски"

Это анонс культурно-массовых мероприятий в летние выходные дни 1977 года, организованных в Гатчинском парке. Тогда этот парк не был огорожен, "кастрирован" вырубкой кустов и, естественно, был круглосуточно открыт для посещения. Бесплатно. Но не об этом речь.

Обратите внимание на то, как отдыхали люди в СССР и как государство привлекало их к определенному отдыху. Что мы наблюдаем? Во-первых, мы видим не только пассивную развлекаловку в стиле "просто посидеть и послушать концерт", или сходить на танцы и закадрить девушку, хотя такое есть. Мы видим активные игры, массовый спорт со здоровым дружеским соревнованием.

Во-вторых, мы видим настоящий культ шахмат, когда ты не только можешь играть, но и получаешь удовольствие от наблюдения за игрой, так как твоя голова тоже просчитывает разные варианты. Прекрасный отдых, когда ты решаешь в уме интересные задачи!

В-третьих, граждане СССР были способны получать удовольствие от прослушивания серьезных лекций ("Про оружие массового поражения", например). А ещё они не были идиотами (напомню, что идиотами во времена Платона и Аристотеля называли тех, кто не интересовался политикой и государственными делами) и активно дискутировали по теме транспортного строительства например.

Да, многие писатели и режиссеры изгалялись над этим, высмеивали под довольное урчание обкомовских перевертышей, но это было плотью и кровью советского народа.

Когда такой отдых свернули, все полетело в то, во что не могло не прилететь.

P.S. мне повезло застать похожие праздники в Гатчинском парке в конце 1980-х и начале 1990-х гг.

(с) Глеб Таргонский

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