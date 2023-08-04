В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца

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04.08.2023, 0:39, Новости дня
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В Москве сотрудники полицейские задержали гражданина Киргизии, который был объявилен в международный розыск из-за подозрений в нескольких преступлениях.

О его поимке московские правоохранители сообщили коллегам из МВД Киргизской Республики. В отношении мужчины в данный момент проводят экстрадиционную проверку.


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