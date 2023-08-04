В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца

В Москве сотрудники полицейские задержали гражданина Киргизии, который был объявилен в международный розыск из-за подозрений в нескольких преступлениях.

О его поимке московские правоохранители сообщили коллегам из МВД Киргизской Республики. В отношении мужчины в данный момент проводят экстрадиционную проверку.