В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца
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В Москве сотрудники полицейские задержали гражданина Киргизии, который был объявилен в международный розыск из-за подозрений в нескольких преступлениях.
О его поимке московские правоохранители сообщили коллегам из МВД Киргизской Республики. В отношении мужчины в данный момент проводят экстрадиционную проверку.
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