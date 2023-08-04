 

Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей

04.08.2023, 0:39, Новости дня
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В последнее время СМИ активно сообщают о происшествиях на водоемах, которые произошли с детьми. Все это, конечно, грустно, но есть и другая сторона медали: некоторые инциденты закончились без жертв. Спасение утопающих стало возможным, благодаря простым людям, которые оказались поблизости — добро не дремлет.

Три хорошие новости:

1. URA.RU пишет, что студент из Перми увидел на пляже в Закамске барахтающегося в воде человека. Это был мальчик, который тонул и звал на помощь. Она вовремя подоспела: парень ринулся в воду и вынес ребенка на руках. Бедолага так испугался, что не сразу вспомнил, с кем из взрослых пришел. Студент передал спасенного мальчугана бабушке.

2. Сайт “Вести Подмосковья” делится чудесной историей, которая произошла в деревне Негомож городского округа Коломны. Возле местного водоема, когда в нем тонула девочка, волею судьбы находилась женщина-полицейский. Вместе с двумя мужчинами, которые были на берегу, дитя вытащили из воды. Девочка оперативно получила первую помощь и в итоге была спасена. Выяснилось, что она хотела научиться плавать, но не рассчитала свои силы и глубину.

3. Портал “Царьград” тоже описывает яркий случай на тему. В парке города Барнаула трое ребят переплывали водоем, где купаться запрещено. Один из них начал тонуть и закричал, тогда неравнодушный прохожий бросился на подмогу: вынес мальчика на берег и тем самым спас его жизнь

“Запомните – в таких ситуациях нет чужих детей”, — отметил один из пользователей Сети, когда узнал об этой истории.


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