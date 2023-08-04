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Да будет солнце и жара

04.08.2023, 7:07, Новости
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5-6 августа будут солнечными и жаркими.

Для жителей центрально-европейского региона России предстоящие выходные дни станут действительно запоминающимся моментом текущего лета – температура превысит среднесуточную норму начала августа почти на 3-5 градусов и не прольется ни капля дождя.

Жара охватила большую часть России, и виноваты в этом два циклона, отмечают метеорологи. Один вихрь, с центром над Казахстаном, несет в Сибирь воздух из Средней Азии. Другой расположился у западных границ нашей страны и закачивает на Русскую равнину средиземноморское тепло. При этом, облачные поля этого циклона не смогут пробиться на восток.

В Москве и Ярославской области 5-6 августа даже ночные показатели температуры воздуха превысят норму на 2-4 градуса (+20 … +24), а днем ожидается просто жара – до +32 градусов в тени. В Санкт-Петербурге будет немного прохладнее и возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление в в первые выходные августа 751-749 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но затем температура начнет понемногу снижаться – пока до нормы последнего месяца лета.

Самым жарким 5 августа в Рыбинске было в 2010 году: +36,0 градуса, а в этот день 2019 года в городе было по-осеннему холодно – всего +6,9.




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