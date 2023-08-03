Мнение: Из дискуссии о строгости российских законов

Вообще, как известно, “строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения”. Вот Вам весьма показательный пример. Известно, что еще года три назад Госдума запретила называть “Молоком” любые молочные продукты, которые получаются путем разведения молочного порошка. Такие продукты (из порошка) должны называться “молочным напитком”, и никак иначе!

“Шли годы”. Зайдем сейчас в молочный отдел любого российского супермаркета. Как Вы думаете, сколько мы найдем там “молочных напитков”, скольких производителей? НИ ОДНОГО! То есть вообще.

Закон вышел, ассортимент молочных прилавков ВООБЩЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. Наивный человек подумает, что закон был и не нужен, так как и до него, ОКАЗЫВАЕТСЯ, все производители выпускали свое “молоко” только и исключительно из натурального молока, строго из-под коровы.

А не наивный – только вздохнет и плюнет.

Матчасть: Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ “Технический регламент на молоко и молочную продукцию”

Статья 36. Требования к маркировке молока и продуктов его переработки.

п.18. информация об использовании сухого цельного молока или сухого обезжиренного молока при производстве молочной продукции (понятия даются в статье 4 настоящего Федерального закона) размещается вместе с наименованием соответствующего вида молочной продукции на передней стороне потребительской тары одинаковым шрифтом. Не допускается использование понятия “молоко” на потребительской таре молока и продуктов его переработки в случае использования молока сухого цельного, молока сухого обезжиренного (2011).

Посту РОВНО 12 лет – и за это время, естественно, произошло много благотворных изменений. Например – норму закона, предписывавшую обзывать подделки под молоко неблаговидным словом “напиток”, просто… тихо отменили. В 2015 году. Ну и в самом деле – зачем людей расстраивать? Они ведь все равно сделать ничего не могут.