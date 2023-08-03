 

В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей

03.08.2023, 23:18, Новости дня
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Во многих регионах России становится все больше природных условий для массового появления ураганов и смерчей. Эксперт института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сообщил, что к образованию опасных явлений приводят изменения климата.

Специалист отметил, что торнадо и смерчи возникают в основном в теплое время года из-за перемещений воздушных масс. Это может вызвать природные явления более высокой интенсивности.


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