В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей
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Во многих регионах России становится все больше природных условий для массового появления ураганов и смерчей. Эксперт института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сообщил, что к образованию опасных явлений приводят изменения климата.
Специалист отметил, что торнадо и смерчи возникают в основном в теплое время года из-за перемещений воздушных масс. Это может вызвать природные явления более высокой интенсивности.
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