В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей

Во многих регионах России становится все больше природных условий для массового появления ураганов и смерчей. Эксперт института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сообщил, что к образованию опасных явлений приводят изменения климата.

Специалист отметил, что торнадо и смерчи возникают в основном в теплое время года из-за перемещений воздушных масс. Это может вызвать природные явления более высокой интенсивности.