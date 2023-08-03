Мнение: Электросамокатные войска, военкомат на Госуслугах и падение продаж сигарет

1. Недавние инициативы по введению штрафов для электросамокатчиков у некоторых экспертов вызывают скепсис. Они считают, что для контроля за электросамокатчиками придётся сажать на электросамокаты самих контролёров, то есть создавать полноценный электросамокатный аналог ГИБДД (ссылка):



Идея штрафовать велосипедистов и самокатчиков за пьяную езду либо тупиковая, либо потребует внесения множества изменений в законы.

Об этом заявил RT автоэксперт и главред журнала «За рулём» Максим Кадаков. Что, по его словам, нужно будет изменить:

— без камер у нас контролировать электросамокатчиков и велосипедистов по большому счёту некому;

— сейчас не хватает инспекторов, даже чтобы разрулить ситуацию с ДТП на авто, а если ещё и СИМ контролировать, нужно выделить штат;

— «Вот стоит инспектор на тротуаре, несётся электросамокатчик. Мы надеемся, что электросамокатчик остановится. А если нет, тогда что? Бегом за ним бежать?»;

— на мотоцикле инспектор по тротуару за нарушителем не погонится — значит, нужно вводить «электросамокатные войска». В Питере, Москве или Сочи такое можно себе представить, но в масштабах страны это сложнее;

— если идентифицировать нарушителей по номеру, значит, нужно на все самокаты и велосипеды вешать номерные знаки;

— если вешать номера, то на все велосипеды, даже на условный старый советский, на котором пенсионер ездит из одной деревни в другую.

Ранее сенатор Артём Шейкин заявил, что подготовил проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде. Внести на рассмотрение его планируют осенью.

Полагаю, мы имеем дело с классической ситуацией, многократно изученной и разобранной в айти. Да, можно решить проблему самокатчиков, наведя порядок — заставив их носить номер на спине, например. Однако правильнее и проще будет решить проблему технологическим путём. На каждый самокат — уникальную метку с госномером, что-то типа Apple AirTag или Galaxy SmartTag. На каждый столб — камеру, подключённую к системе распознавания лиц. В систему управления городским движением — подсистему, которая автоматически следит за самокатчиками и штрафует их за плохое поведение.

К этому, вероятно, в итоге и придём. Кстати, коллеги, если бы вам было нужно пометить самокат или велосипед, чтобы защитить его от кражи — какой трекер вы бы использовали? Что сейчас в России практичнее всего?

2. Возможно, для обновления своих данных в военкомате туда всё же не надо будет идти лично, ногами. Будет легче выполнить требования закона, чтобы избежать недавно введённых штрафов за неявку/необновление данных. Кроме того, другие ведомства будут обязаны сами поставлять сведения в реестр военнообязанных Минобороны, что также может серьёзно сэкономить время на общение граждан с военкоматами (ссылка):



Для постановки на воинский учет или снятия с него, а также изменения данных в реестре военнообязанных не нужно приходить в военкомат — это можно сделать через портал госуслуг. Также туда придет уведомление об отправке повестки.

Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки в военкомат, следует из утвержденных правительством изменений в Положении о призыве на военную службу, передает ТАСС.

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в реестр военнообязанных сведений будут обеспечиваться Федеральной налоговой службой, Минцифры, МВД, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования. Оператором реестра определено Министерство обороны России.

Кроме того, граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого нужно направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично.

Также военнообязанные будут получать уведомление о направлении повестки через портал госуслуг. Повестку могут прислать в электронном виде, заказным письмом, а также вручить лично в руки. Уведомление будет приходить при отправлении любым из этих способов, отмечает кабмин.

28 июля Совфед одобрил закон, согласно которому увеличивается штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины — он будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Также военнообязанным грозит штраф на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если он не сообщил об изменении своих учетных данных, таких как место работы, семейное положение и др. А если призывник переехал на новое место жительства и не сообщил об этом в военкомат, его смогут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятых, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

3. Если верить статистике, россияне в этом году стали заметно меньше курить. Во всяком случае, продажи сигарет – как обычных, так и электронных – резко снизились (ссылка):

В России за год упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.

Отмечается, что средняя цена на сигареты в 2023 году составила 185 рублей. Согласно статистике, она выросла на 12%, а продажи упали на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом средняя цена на электронный нагреватель табака снизилась до 990 рублей, а продажи упали на 1%, подчёркивается в исследовании.

Средняя цена на стики для системы нагревания табака выросла до 204 рублей, продажи таких товаров упали на 1%.

Как выяснили аналитики, средняя цена на одноразовые электронные сигареты (вейпы) в 2023 году выросла до 989 рублей, а продажи упали на 16% по сравнению с прошлым годом.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев подчеркнул в беседе с RT, что на падение продаж повлияла политика по борьбе с табакокурением, проводимая государством.

«Всё идёт в общем русле борьбы за здоровый образ жизни людей и за сохранность чистоты городских улиц и городских площадей. Да, это общегосударственная политика, которая совершенно твёрдо опирается на статистику, что табакокурение (вейпы сюда относятся) отравляющим образом воздействует на организм. Всё вместе — повышение цены, запрет на курение в определённых местах и пропаганда здорового образа жизни — всё вместе сработало и проводит к тому, что снижается уровень потребления», — объяснил аналитик.

Комментируя рост цены на сигареты, Беляев отметил влияние акцизов.

«С одной стороны, это сбор в бюджет — и в том числе это и значительная часть в русле борьбы за здоровый образ жизни. Повышение цены может снижать потребление», — заключил собеседник RT.

Падение потребления на целых 30% всего лишь за один год представляется мне сомнительным, люди куда как более инерционные существа, мы не расстаёмся со своими привычками так легко. Либо тут какое-то завихрение статистики, что-то типа сокращения оптовых закупок при стабильном объёме розничных продаж, либо переход части рынка в тень. Ах, да, вариант для ЦИПсО: «статистика по потреблению табака показывает, что уже 30% курящих россиян погибли на украинском фронте».