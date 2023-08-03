 

Исследование: 40% любят арбуз больше дыни

03.08.2023, 21:57, Новости дня
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3 августа отмечается Международный день арбуза. Журналисты провели опрос и узнали, что россияне любят больше.

Порядка 39% опрошенных отметили, что предпочитают арбуз. При этом 16% человек заявили, что больше любят дыню. Еще 39% заявили, что не могут определиться, так как любят их одинаково. Только 6% респондентов рассказали, что предпочитают другие летние лакомства, отмечает KP.ru.


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