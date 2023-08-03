 

Мнение: Президентский садизм?

03.08.2023, 21:15, Разное
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Президент России Владимир Путин сегодня заявил: «…все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции» (отсюда)

Борис Немцов, помнится, тоже хотел пересадить чиновников на отечественные автомобили. Но не смог…

Сможет ли Путин пересадить чиновников на отечественные автомобили? Сомневаюсь. Потому что в стране практически нет «отечественных автомобилей» . Ну разве что елабужский Aurus. Все остальное, включая линейку АвтоВАЗа, – это большей частью китайское.

На встрече по вопросам развития промышленности глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Владимиру Путину испытать новую бюджетную модель завода, которую планируют запустить в 2024 глду – автомобиль «Лада Искра».

Соколов почему-то напомнил Путину, что в своё время президент России испытывал «Ладу Калину». Зачем он это напомнил? Чтобы Путин вспомнил, как завел «Калину» лишь с пятой попытки?

В общем, идея пересадки чиновников на отечественны автомобили сегодня выглядит  изощренным садизмом. Неужели Путин действительно хочет  помучить российское чиновничество отечественным автопромом? Что-то не верится мне…  Путин – добрый…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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