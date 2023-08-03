В посольстве РФ отметили желание Токио вычеркнуть США из истории о ядерном ударе

В рамках укрепления своих связей с Соединенными Штатами власти Японии предпринимают попытки переосмыслить американскую ответственность за трагедию Хиросимы и Нагасаки. Об этом стало известно 3 августа из заявления заместителя главы дипломатической миссии РФ в Японии, временного поверенного в делах Геннадия Овечко, в преддверии Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия.

Дипломат подчеркнул, что атомная бомбардировка, унесшая жизни сотен тысяч человек, остается незабываемой трагедией. В связи с этим каждый год 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят торжественные церемонии памяти жертв этой ужасной катастрофы. Тем не менее, события, имеющие уже 78-летнюю историю, стали объектом одностороннего освещения.

“Власти активно влияют на официальное толкование прошлого в соответствии с собственными приоритетами, которые, прежде всего, связаны с укреплением военно-политического союза с Вашингтоном. Эта политика направлена на исключение упоминания об американской ответственности за бесчеловечное уничтожение сотен тысяч мирных японцев из исторической памяти”, – отметил Овечко.

Интересно отметить, что в декабре 2022 года депутат верхней палаты японского парламента из оппозиционной партии “Общество возрождения Японии” Мунэо Судзуки призвал президента США Джо Байдена признать ошибки американских властей и извиниться перед Японией за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Хиросима была подвергнута атомному удару бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay с бомбой “Малыш” в конце Второй мировой войны. Мощность взрыва составила 13 килотонн в эквиваленте тротила, с радиусом поражения 1,6 км и взрывной волной, распространившейся на 20 км. Три дня спустя город Нагасаки был атакован бомбой “Толстяк” с мощностью взрыва около 21 килотонны. В результате этой атаки погибли около 74 тыс. человек.