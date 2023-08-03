Мнение: Бледная немочь

Вижу, что в Фейсбуке (а где же еще) разгорелась очередная “общественная дискуссия” на тему “давайте осудим гнусный путинский режим и преданный ему народ за то, что они объявили “положительным героем” Данилу Багрова из фильма “Брат”!” Один за другим смотрю высказывания как под копирку: “Ууууу! “Брат” – плохой! Он вовсе даже отрицательный герой!”

Это ужас. Данила Багров не “воспринимался в нулевые”, а он и есть самый натуральный положительный герой. По простой причине – он человек действия. Надо – делает. Умеет и может.

Отрицательными героями являются все эти релоцированные интеллигенты, которые заварили очередную “дискуссию” на тему “давайте отменим Данилу Багрова”. Когда надо было делать – они просто убежали. Им стыдно – они в порядке смещенной агрессии теперь ненавидят Данилу Багрова. Не к себе же, в самом деле, предъявлять претензии!