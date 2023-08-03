 

Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей

03.08.2023, 20:36, Новости дня
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Общественность активно обсуждает фильм “Барби” режиссера Греты Гервиг. Люди разного возраста по всему миру примеряют на себя одежду розовых тонов. При этом песня группы Aqua Barbie Girl обрела новую популярность и стала для многих путеводителем в мир беззаботной жизни.

Виктория Дайнеко оказалась из числа тех людей, кто предпочитает персонажей народного фольклора атрибутам западного маркетинга. “Мне кажется, Баба Яга — это такой прекрасный идол детский, который помогает всем оставаться самим собой. Потому что Барби создает все-таки неправильное впечатлений у детей, что нужно стремиться к какому-то несуществующему идеалу, подогнать себя под форматы красоты”, — цитирует певицу Пятый канал.

Кроме того, исполнительница считает Барби ненастоящей, а русскую ведьму — живой и более родной для души.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко рассказала о серьезной проблеме, которая иногда мешает ей наслаждаться жизнью. Дело в том, что в последнее время звезда не довольна своей внешностью. Певица пожаловалась на отеки, которые одолели ее лицо. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит великолепно несмотря ни на что.


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