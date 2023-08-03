 

Продажи Bud упали более чем на 10% после скандала с трансгендерной моделью

03.08.2023, 19:30, Разное
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Производитель Bud Light пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev столкнулась с резким снижением продаж и прибыли на американском рынке из-за бойкота со стороны консервативно настроенных американцев. Как пишет The New York Times, причиной этого стало сотрудничество Bud Light с трансгендерной инфлюенсеркой Дилан Малвани.

В апреле текущего года Малвани выразила поддержку Bud Light в социальных сетях, что вызвало возмущение среди консервативных комментаторов и знаменитостей. В ответ на это они призвали бойкотировать пиво этого бренда.

По результатам анализа продаж за аналогичный период прошлого года, выяснилось, что продажи Bud Light в США снизились более чем на 10%. Такое резкое падение стало основной причиной снижения операционной прибыли на 30% у Anheuser-Busch на американском рынке.

После этого провала позиции Bud Light оказались под угрозой, и в июне этот бренд уступил лидерство по продажам в рознице своему конкуренту – пиву Modelo Especial. Также стоит отметить, что продажи других марок, таких как Coors Light и Miller Lite, выросли на 50% по сравнению с объемами продаж Bud Light.

Несмотря на такую неудачу на американском рынке, Anheuser-Busch остается оптимистичной в отношении своих глобальных показателей. Благодаря успешным продажам других брендов за рубежом, компания пояснила о росте глобальной выручки и прибыли. Таким образом, Anheuser-Busch повысила свой прогноз по прибыли на текущий финансовый год, полагаясь на успешную стратегию повышения цен.


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