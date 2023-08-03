 

Используем скраб и меняем рацион. Как сохранить загар надолго

03.08.2023, 18:55, Разное
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Во время летнего отпуска каждый старается приобрести красивый шоколадный загар. И хочется как можно дольше красоваться соблазнительной смуглой кожей. И если вы хотите, чтобы загар продержался несколько месяцев, нужно знать и применять на практике некоторые хитрости.

Привыкайте к солнцу постепенно

Если с первого же дня на море вы начнете часами лежать на солнце, то просто сгорите. Такой загар исчезнет практически моментально. А вот если начать с коротких солнечных ванн и постепенно увеличивать их продолжительность, ваш загар хорошо закрепится на солнце и будет радовать достаточно долго.

Загорайте в правильное время

Находиться на пляже в самый солнцепек опасно для здоровья и очень вредно для состояния кожи. К тому же загар, полученный в такое время, быстро сходит и берется пятнами. Лучше загорать до обеда или после 16:00, когда солнце ласковое, когда оно греет, а не печет. Результат будет заметен не сразу, но окажется очень устойчивым.

Очищайте кожу

Чтобы загар ложился равномерно и хорошо закреплялся, нужно дважды в неделю использовать скраб для тела (магазинный или домашний из кофейной гущи). Процесс отшелушивания нужно начать заранее, еще до отпуска, чтобы кожа была максимально подготовлена к принятию солнечных ванн.

Используйте солнцезащитный крем

Средства с ультрафиолетовыми фильтрами вовсе не препятствуют загару. Они просто предохраняют кожу от ожогов. Возможно, загар получится не таким выразительно-шоколадным, зато кожа будет иметь здоровый вид и не будет шелушиться.

Принимайте душ

Не пренебрегайте водными процедурами после посещения пляжа. Смысл не только гигиенический, но и косметический. Нужно смыть с себя все лишнее (пот, песок, морскую соль, пыль), чтобы кожа могла спокойно восстановиться. После душа обязательно используйте какой-нибудь увлажняющий лосьон для тела (желательно на натуральной основе).

Питайтесь правильно

Если вы мечтаете о красивом и стойком загаре, в отпуске вам придется отказаться от спиртных напитков, так как алкоголь снижает количество меланина, вырабатываемого кожей. Это же касается и курения.

Для того чтобы, вернувшись домой, поражать всех роскошным загаром, который будет держаться до глубокой осени, ешьте как можно больше натуральной растительной пищи. Особенно полезны морковь, шпинат, свежие ягоды и цитрусовые. Также для поддержания красоты и здоровья кожи важно потребление орехов, которые содержат большое количество полезных жиров.


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