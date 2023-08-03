Вниз головой

80 лет назад, в июле 1943 года, дуче Бенито Муссолини был лишен власти своими соратниками.



Бенито Муссолини и Отто Скорцени. Фото: EAST NEWS

Кто бы мог подумать, что ошеломительный успех «фашистских легионеров», обещавших вернуть Италию величие и могущество Римской империи, так бесславно сойдет со сцены без видимого сожаления самих «легионеров»? Бенито Муссолини, который носил титул дуче, что значит «вождь», явно имел другие планы на будущее и думал, что режим, который он построит, будет стоять веками.

Встав во главе раздраженных масс и сумев направить их недовольство в нужное русло, Муссолини приобрел невероятную популярность. Дуче буквально носили на руках, а сам он воображал себя императором Рима и вождем истинной итальянской нации — идеи, в принципе малосовместимые с друг другом… Но простому итальянцу, пережившему ужасы Первой мировой войны и разочарованному в политических лидерах «старой школы», нужен был эмоциональный наркотик — и им стала любовь и безграничная вера в национального лидера.

Однако, добившись обожания народа, Муссолини смог собрать вокруг себя и сливки итальянского общества: аристократы, принцы, принцессы, интеллектуалы старались извлечь для себя выгоду из дружбы с фашистским режимом. Тем не менее

любовный роман между дуче и нацией длился ровно до тех пор, пока вождь не взвалил на плечи нации груз своих амбиций и тяжесть ошибочных решений.

Встав на сторону Гитлера в последние дни «битвы за Францию» и поддержав вторжение в СССР, Муссолини совершил роковую ошибку. Конечно, в тот момент казалось, что весь мир вот-вот окажется у ног германского фюрера, и, как говорят англичане, дуче Муссолини решил jump on the bandwagon (запрыгнуть в последний вагон) — встать на сторону победителя и вместе с ним пожинать плоды его успеха.

Ситуация стала меняться в худшую сторону после того, как американские войска высадились в Северной Африке в ноябре 1942 года. С одной стороны итальянскую армию теснили дивизии генерала Эйзенхауэра и французские войска, перешедшие на сторону генерала де Голля, с другой — наступала армия генерала Монтгомери. К 1943 году союзники высадились на Сицилии, и стало понятно, что без помощи Гитлера итальянцам не выстоять, что ставило вопрос о фактической передаче немцам рычагов управления страной. Ситуация для Муссолини складывалась совсем плачевно. Мало того, что Гитлер теперь видел в нем обузу и хотел взять под контроль всю Италию, чтобы исправить его ошибки, так еще и его преданные фашисты, так называемые gerarchi (наиболее титулованные партийные соратники), пришли к выводу, что дуче больше не соответствует ни своему титулу, ни ожиданиям элиты.

С начала 1943 года в фашистской элите и среди аристократии зрело недовольство политикой Муссолини и огромными потерями итальянской армии. Капитуляция итальянских войск в Тунисе в мае 1943 года радикально изменила положение дуче. Его gerarchi вместе с королем Эммануилом начали думать о том, как им сместить вождя и выправить положение страны. К тому времени большинство членов фашистской партии были уверены, что война проиграна и нужно предпринимать радикальные шаги вплоть до того, чтобы заключать соглашение с командованием союзных войск. Откровенным демаршем ранее лояльной фашистской партии стало выступление министра связи, который потребовал от дуче немедленно искать выход из войны, тем самым подорвав непререкаемый авторитет лидера Италии.

После начала бомбардировок Рима авиацией союзников Бенито Муссолини и сам уже понял, что пора выходить из проигранной войны, но было поздно. 24 июля 1943 года состоялось заседание Большого фашистского совета, которое стало для дуче роковым. Секретарь фашистской партии и близкий соратник Муссолини Роберто Фариначчи заявил, что своими поступками и действиями премьер-министр (пост, который номинально занимал Муссолини) привел Италию на край пропасти и предал партию. Затем слово взял Дино Гранди, другой видный политик и член фашистской партии, который был главным организаторов свержения дуче. Он потребовал передать верховное командование королю и провести чистку партии, чтобы убрать оттуда «пятую колонну».

Муссолини решил просто так не сдаваться и отказался утверждать резолюцию, предложенную Гранди. Тогда вмешался другой видный аристократ и политик, участник заговора граф Чиано, заявивший, что нужно в данном случае надо выбирать между верностью родине (то есть монарху) и верностью Муссолини, а для него совершенно очевидно, какой выбор нужно сделать. По итогам голосования 18 членов совета высказались за отстранение Муссолини от власти, против — только семеро при единственном воздержавшемся. Муссолини был повержен, а к 9.00 26 июля 1943 года король Виктор Эммануил приказал маршалу Бадольо арестовать дуче, занять его пост и начать переговоры с союзниками.

Конечно, жизнь политика Бенито Муссолини на этом не закончилась — отряд диверсантов СС под командованием Отто Скорцени освободил дуче, и немцы сделали бывшего вождя главой марионеточного правительства в Северной Италии. В сентябре 1943 года Муссолини даже провозгласил себя «дуче Итальянской Социальной Республики». Но на карьере Муссолини как лидера итальянской нации был поставлен крест. В апреле 1945 года немецкие солдаты, вместе с которыми Муссолини пытался покинуть территорию Италии, передали ставшего им обузой «вождя» итальянским партизанам-коммунистам.

28 апреля 1945 года подполковник Вальтер Аудизио расстрелял дуче, а на следующий день тело «лидера нации» было подвешено за ноги на площади Лоретто в Милане. Рядом с ним были повешены трупы его соратников.

Место для виселицы было выбрано не случайно — там в августе 1944 года были казнены 10 бойцов Сопротивления.

Пусть с вершин власти к виселице занял у Муссолини один год и девять месяцев.

Евгений Берман, Арсентий Тропаревский

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