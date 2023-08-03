 

Шаманы Якутии и Африки вступили в евхаристическое общение

03.08.2023, 18:33, Разное
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В Санкт-Петербурге состоялся исторический курултай российских и африканских шаманов, по итогами которого между конфессиями было установлено евхаристическое общение.

Стороны признали богов и духов друг друга и провели совместное камлание на главном капище Минкульта в Стрельне.

Всеобъемлющее соглашение о взаимном признании подписал от России верховный шаман Якутии Александр Габышев, а со стороны Африки – высший жрец вуду из Мали Нбонга Чвалхвала и главный шаман Габона Рафаэль Бунгалоса. В документе сказано, что шаманисты России и Африки «веруют, в сущности, в одно и то же», и что «языковые барьеры не должны стоять на пути истинной веры».

В знак установления евхаристического общения Габышев подарил африканским коллегам свой ритуальный бубен и получил взамен слоновый бивень с вырезанными на нём волшебными знаками. Также стороны договорились о проведении первого в истории якутско-африканского турнира шаманов.

– Впереди ещё много работы, – признаёт Габышев. – Нужно будет согласовать тексты песнопений и ритмику ударов в бубен, а также стандартизировать ритуальные танцы. Но первый шаг сделан, а это главное. В прошлые годы турниры шаманов в России срывались из-за коронавируса и запретов со стороны правоохранителей, но в этот раз мы намерены провести по-настоящему международные состязания. На них, несмотря на все санкции, уже согласились приехать коллеги из Японии и Канады.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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