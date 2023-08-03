Рупор кремлевской пропаганды: Техническое.03.08.2023

Техническая информация по мотивам опытов модератора с капчей.

1. Эксперимент с капчей для комментаторов завершился. Капча выпадала для тех, кто не находится в друзьях. В целом у системы есть как достоинства, так и недостатки. Пока она осталась для анонимов. Прочие ограничения сняты.

2. Завтра начнется 5-7 дневный эксперимент с антиспамом и сокрытием оскорбительных комментариев. Сначала будет тест базовой версии, а затем будет подключен спам-фильтр по ключевым словам. Особенность этой системы в том, что

подпадающие под спам-фильтр и автоматическую систему оскорбительные комментарии будут видны написавшему, но для других скрыты, покуда модератор вручную не посчитает нужным их раскрыть.

3. Спам-фильтр будет ограниченым, порядка 30-40 слова – в основном обсценная лексика + бандеровский речекряк (вроде Рашка, колорады, совки и так далее). Также протестируем расширенным спам-фильтр из Телеграма.

4. По итогам экспериментов по автоматизации процесса модерирования (будут идти в течение августа), будет принято решение об уместности доступных форматов чистки комментариев. Эксперименты направлены на долгосрочное повышение чистоты комментариев и повышение автоматизации в работе модератора. В сентябре тот или иной вариант, или их комбинацию подключу на постоянку (как минимум до конца войны).

5. Один из способов избежать большей части ограничений, добавляться в друзья. Таким образом система резко снижает ограничения на комментарии.

6. Напоминаю, что амнистий до конца войны в Живом Журнале не будет. После окончания войны практика ежегодных новогодних амнистий будет возобновлена.

7. Старый модератор уже в зоне СВО в составе регулярной армии. Жив-здоров, в боях пока не участвовал. Всем передает привет.

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