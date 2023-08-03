Мнение: Почему в СССР население росло, а сейчас не растёт

Известный миф: чтобы народ размножался, правитель должен обеспечить народу условия, как пандам в зоопарке. Зарплату побольше, квартиру бесплатную, уверенность в завтрашнем дне. В 1930-х усатый герой своей сильной рукой всё это советскому народу обеспечил, а благодарное население СССР нарожало вождю детей.

Некритично верят в это в 2023 году только совсем уж деревянные блогеры, так как достаточно один раз напечатать вслух нечто подобное, как в комментарии немедленно принесут наглядные иллюстрации обратного. Высокая рождаемость наблюдается сейчас исключительно в бедных странах, типа революционного Нигера и махновского Сомали. Южная Корея и Сингапур вымирают, равно как и большая часть других богатых стран. С годами уровень жизни растёт, а рождаемость падает, даже если власти тратят кучу денег, пытаясь ситуацию изменить. Если южные корейцы не сменят идеологию, через 100 лет их будет в 50-100 раз меньше, чем сейчас.

Теперь о том, почему население в СССР росло. Росло не так быстро, как в той же Японии, например, на которую мы были в 1917 демографически похожи, но всё же росло, а не стагнировало, как в современной России.

Ответ состоит из трёх частей.

Часть первая. Традиционная православная культура Российской Империи поощряла плодовитость. В 1917, когда большевики захватили страну, им досталось население, готовое и желающее активно размножаться. Прошло 75 лет, коммунисты традиционную культуру уничтожали как могли. И в 1992, когда власть коммунистов развалилась при молчаливом одобрении народа, культура была уже советской, равнодушно-потребительской. Главной идеей стало «отстаньте от меня, дайте спокойно пожить». Позднесоветское общество считало, что одного ребёнка вполне достаточно, так как два — слишком хлопотно, а три — даже уже немного стыдно.

Группа Верасы, «Я у бабушки живу», 1981 (ссылка):

Часть вторая, следствие первой. Посмотрите на график. Даже после Гражданской войны рождаемость в России ещё сохранялась на уровне в 7 детей на семью. Однако дальше товарищ Сталин при помощи коллективизации и прочих инструментов практического марксизма желание размножаться сумел из советского народа выбить капитально. Вождь был столь энергичен в своих реформах, что за неполные тридцать лет его правления средние 7 детей на семью превратились в 3 детей на семью:

Нечто подобное происходит сейчас на проамериканской Украине, которая вымирает на уровне самых богатых стран, но не от благополучия, а от той бессмысленности и безысходности, в которых средний украинец живёт.

(Сталинисты любят писать, что в 1917 якобы из 7 детей трое и выживало, тогда как советская власть проблему разрешила. Это не так: существенно ситуация с детской смертностью улучшилась только после смерти вождя, и отнюдь не благодаря ему, при этом отставание от капстран серьёзно усугубилось. При Сталине было вообще не до медицины, элементарного хлеба не хватало).

В позднем СССР средний коэффициент рождения продолжил падать, хоть и с меньшей скоростью. Хрущёв и Брежнев были уже нормальными правителями, так что они дали народу передышку, пусть и ценой закупок зерна у капиталистов. Сталинский курс на жертвенный коммунизм, совсем уж антисемейный, сменился идеологией мелочного потребительского мещанства, вот как у героини Ахеджаковой в «Служебном романе». Падение числа рождений (СКР) замедлилось — к распаду СССР оно упало до двух. По опыту других стран можно предположить, что если бы не товарищ Сталин с его марксизмом, количество рождений было бы к 1992 примерно в полтора-два раза больше, то есть не два, а три-четыре ребёнка на семью.

Третья часть. Вслед за количеством рождений менялся и средний возраст населения. В 1917 страна была преимущественно молодой, так как у каждого дедушки было по 7 семь детей и по 49 внуков. В 1992 году средний возраст значительно вырос, так как у каждого дедушки было уже, грубо говоря, 3 сына и 6 внуков.

Средний возраст живущих составлял в 1917 году в России примерно 16 лет. К 1992 страна постарела примерно вдвое, до 34 лет: за счёт увеличения продолжительности жизни и за счёт снижения количества рождений.

Вот, собственно, и разгадка. Сведём отличия между 1917 и 1992 воедино.

1917. Традиционная культура, народ хочет иметь большие семьи. Молодое население, средний возраст 16 лет. Уровень рождаемости — 7 детей на одну женщину. Пенициллин ещё не изобретён, огромные резервы для увеличения средней продолжительности жизни.

1992. Советская культура, народ считает нормальными семьи из одного-двух детей. Население постарше, средний возраст 34 года. Уровень рождаемости — 2 ребёнка на одну женщину. Бурный период развития медицины уже прошёл, особых резервов для увеличения продолжительности жизни нет.

Теперь, пожалуйста, представьте две семьи.

Семья первая, назовём её Царёвы. Маме и папе — по 40 лет. У них 7 детей, от 1 года до 20 лет. Может, сделают и восьмого-девятого, если хватит здоровья. Ходят в церковь и даже не считают себя многодетными, так как для них регулярно появляющиеся дети — это норма. Дедушка жив и бодр, ему 59 лет, а вот второй дедушка и две бабушки уже отошли в мир иной.

Семья вторая, Пячегодовы. Маме и папе — по 25 лет. Два маленьких ребёнка, и третьего заводить не собираются, так как устали от пелёнок и хотят «пожить для себя». Бабушкам и дедушкам в районе 45, всем четверым. Две прабабушки живы и относительно здоровы.

Как видите, и там, и там — по 10 человек в семье. Однако не надо быть Нострадамусом, чтобы предположить — первая семья за 30 лет расширится, и преизрядно, тогда как вторая так и останется примерно в той же численности. Две прабабушки Пячегодовых отойдут в мир иной, а два представителя младшего поколения породят по одному ребёнку каждый.

Теперь, когда очередной неверный сталинист будет предлагать вам график, согласно которому население в СССР росло, вы увидите, где именно он пытается вас надуть. Надувательство в следующем: население СССР в 1922 — это Царёвы, а население России в 1993 — это Пячегодовы. Царёвы размножаться хотят и могут, а Пячегодовы — не очень-то уже и могут, при этом категорически не хотят.

Аналогичную «забывчивость» левые блогеры проявляют и при обсуждении пенсионного возраста, но эта тема, пожалуй, достойна уже отдельного поста.