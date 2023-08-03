 

Рупор кремлевской пропаганды: Злая и поливающая грязью женщина

03.08.2023, 17:09, Разное
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Империалитические собаки снова пытаются влезть во внутренние дела Северной Кореи.

Злая и поливающая грязью женщина

КНДР назвала посланника США по правам человека Джули Тернер злой и поливающей грязью женщиной, поскольку она заработала дурную славу за очернение вопросов прав человека и высказывание грубых оскорблений против страны. Об этом сообщает Reuters.

«Ее абсурдные высказывания — не что иное, как ворчание либо человека, не знакомого даже с понятием прав человека, либо нарушителя прав человека, олицетворяющего закоренелую дурную привычку США, упивающихся вмешательством во внутренние дела суверенного государства и клеветой на него», — говорится в сообщении Ассоциации исследований в области прав человека Северной Кореи.

Отмечается, что назначение «такой злой женщины» подчеркивает враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам призвал противостоять «разбойнической стратегии» США во время приема в честь прибытия в страну министра обороны России Сергея Шойгу. Он пообещал бороться вместе с российскими войсками «в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

https://vott.ru/entry/630771 – цинк

У сестры Ким Чен Ына более красочно получается выступать на подобные темы с отлупом американским империалистам и их японским и южнокорейским вассалам.
Ну  так отмечаем пассаж про то, что капиталистическая Россия и коммунистическая КНДР находятся в одном окопе антиимпериалистической войны. У троцкистов с этого изрядно подгорит. Ждем рассказов, что в Пхеньяне неправильно понимают борьбу с американским империализмом.

Источник: Colonel Cassad


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