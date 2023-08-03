Мнение: О нехороших предчувствиях на август… Ждём-с?

Не хочу ни «накаркать», ни сглазить! Но…

Вы помните, что август – традиционно «сложный» для России месяц и в старой, и в новой истории? То путч, то дефолт, то военная незадача. Традиция-с.

Нехорошая.

Чего ждать в этом месяце?

Если иметь в виду #кризис на валютном рынке, то он и так уже «на столе».

В полтора раза упал обменный курс за последние полгода. А за год – так и почти в два. Но это уже не воспринимается как нечто катастрофическое. Сколько их уже было – девальваций! Не умерли.

Значит, будет что-то другое: либо вместо, либо «в дополнение». И здесь первая мысль – воспоминания о прошлом годе. Когда в зоне СВО тоже всё было «хорошо». Военные мужественно сражались, что-то стойко отражали, что-то успешно освобождали. Были звоночки, но всё тонуло в инфошуме «ура, мы ломим».

А потом – «Бац!». Прорыв там, прорыв сям, «перегруппировка» и т.д. Всё вплоть до «непростых решений» было заложено ещё тогда, в августе.

Сейчас информационная картина – один-в-один. Бравурные рапорты и теряющиеся в этом инфошуме «отдельные недочёты»…

А противника недооценивать нельзя. Иначе прошлогодний урок может повториться, только в более серьёзных масштабах. Тем более, что «все остались на своих местах»

Повторится?

—