Скандалы: Смольный «помогает» бизнесу передачей в аренду «убитых» помещений

Большая часть предлагаемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга малому и среднему бизнесу помещений находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии, что создает невыгодные условия их аренды

При этом в Смольном продолжают отчитываться о поддержке, якобы оказываемой субъектами МСП. Проанализировав предлагаемые комитетом помещения на официальном сайте ведомства, можно предположить, что Смольный под видом помощи бизнесу пытается избавиться от неликвидных объектов. Причем их состояние существенно отличается от тех, которые можно найти среди предложений об аренде коммерческой недвижимости на сайтах ЦИАН, Яндекс.Недвижимости или Авито.

Так, значительная часть городских объектов находится в аварийном состоянии, что приводит к целому ряду сопутствующих проблем. Из-за отсутствия ремонта зачастую необходимо проводить полную замену всех коммуникаций, устранять протечки, устанавливать гидроизоляцию, и только после этого переходить к чистовой отделке помещений. Нередко встречаются нарушения санитарных норм в связи с долгим простоем объектов. У части помещений отсутствует отдельный вход с улицы, что является критически важным фактором для работы торговых предприятий, а большинство представленных на сайте комитета объектов и вовсе расположено в удалении от основного пешеходного трафика.

Кроме того, проблемы создает и отсутствие действующих договоров с поставщиками электроэнергии, воды и газа. Нередко встречаются случаи, когда предприниматель начинает пользоваться помещением без действующего договора, а в последствии вынужден оплачивать услуги «по сечению кабеля», словно он пользовался ими по 24 часа в сутки. Также дополнительными препятствиями является наличие охранного статуса зданий, в которых расположены помещения, и отсутствие агентского подхода, что предполагает закрепление за каждым помещением ответственного сотрудника, который по аналогии с агентами недвижимости показывал бы объект потенциальным арендаторам и рассказывал об имеющихся особенностях.

«Сейчас бизнесмен должен неделями договариваться, чтобы какой-нибудь представитель ГЖА, а иными словами главный дворник, не соизволил открыть тот самый подвал и посветить фонариком в хламовник. В общем, сервис на высоте», – отмечают участники рынка.

На сегодняшний день на сайте Комитета имущественных отношений Смольного размещены 44 помещения, по которым представители малого и среднего предпринимательства могут подать заявку на участие в торгах на право аренды. И первый же объект, расположенный на Лиговском проспекте, вызывает большое количество вопросов.

За объект площадью более 25 квадратных метров, находящийся в таком состоянии, городские власти просят 91 тысячу рублей в год. При этом средний коэффициент превышения начальной цены составляет 4,7, а это означает, что помещение может достаться победителю конкурса за 427 тыс. рублей. Однако к этому необходимо добавить стоимость ремонта, предположительно в 1 миллион рублей, что увеличит сумму аренды примерно до 120 тыс. рублей в месяц на первый год. Маловероятно, что представители МСП смогут окупить такие вложения за столь короткий срок.

Аналогичная картина наблюдается и в помещении в известном доходном доме М.Н. Полежаева на Старорусской улице, где проходили съемки телевизионного фильма «Мастер и Маргарита». 65 кв м. предлагают за 161 тыс. рублей. Cо среднестатистическим повышением в 4,7 раза цена может подняться до 756 тыс. руб. без учета ремонтных работ.

На улице Зодчего Росси предлагается целое здание с отдельным входом площадью 78 квадратных метров за 436 тыс. рублей. С учетом коэффициента цена может превысить 2 миллиона рублей в год или 170 тысяч рублей в месяц, что для многих участников рынка окажется просто «неподъемным».

Несмотря на предлагаемые Смольным условия, чиновники администрации губернатора Александра Беглова активно продолжают отчитываться о предоставлении предпринимателям всей необходимой поддержки. Так, ранее вице-губернатор Кирилл Поляков заявлял , что малый и средний бизнес является одной из ключевых отраслей, так как именно данный сегмент определяет устойчивость любой экономики. По его словам, в связи с этим городские власти «уделяют этому большое внимание». Однако такую «поддержку» в виде непригодных к использованию помещений едва ли можно назвать заботой о ключевой отрасли экономики.

Петр Каменский